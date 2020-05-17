«زايد العليا لأصحاب الهمم» تشارك في دورة حول صعوبات التعلم

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في الدورة التدريبية التي نظمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في المملكة العربية السعودية عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد والتي عقدت تحت عنوان «صعوبات التعلم ودور معلمي التعليم العام في تقديم الخدمات للطلاب».

وتم تخصيص 10 مقاعد لكوادر المؤسسة من الكادر التربوي المتخصصة خلال الدورة وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية والتعاون المشترك بين المركز والمؤسسة تنفيذاً لبنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين وأهمها في مجال التعاون العلمي والأكاديمي ومجالات التدريب.



وتشمل الدورة عدة محاور وهي التعرف على صعوبات التعلم وتقييم وتشخيص الحالات، وتحديد احتياجات الطلاب أصحاب الهمم ذوي صعوبات التعلم واستراتيجيات تدريسهم، لما لهذه الدورات التخصصية من الأثر الأكاديمي في تطوير الكوادر من معلمي ومعلمات التربية الخاصة، في مجال عملهم الأكاديمي والتخصصي في مجالات الإعاقة والتعليم وخاصة في الوقت الراهن.



وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «إن الدورة تأتي ضمن الشراكة الموقعة بين المؤسسة ومركز الملك سلمان وفي إطار أهمية تبادل الخبرات بين الدول وخاصة في المجال التعليمي لتطوير طرق وأساليب التعليم داخلياً لكوادر المؤسسة والبرامج والدورات التدريبية في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وتعزيز التعاون للاستفادة من الخبرات والتجارب في المؤسسات العاملة في هذا المجال».



ومن جانبها أشادت الدكتورة علا محيي الدين أبو سكر المدير العام التنفيذي مدير الأبحاث والتدريب بمركز الملك سلمان بالتعاون الفاعل والمتميز بين المؤسسة والمركز في تقديم برامج نوعية عالية الجودة لكافة شرائح المجتمع، وتلبية احتياجات أسر الأشخاص أصحاب الهمم وخاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

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