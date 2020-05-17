جامعة دبي: 100 % «أونلاين» في التعلّم والعمل وتسجيل الطلبة

المصدر: دبي - البيان

أكدت جامعة دبي نجاحها في إنجاز مهامها الأساسية في التعلم وكل أعمالها في الإدارة وقبول وتسجيل الطلبة والشؤون المالية 100% «أونلاين».

وأكد الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس جامعة دبي للشؤون الإدارية، أن الجامعة نجحت بسرعة في تطبيق برامج التعلم عن بعد في جميع كلياتها «إدارة الأعمال، الهندسة وتقنية المعلومات وكلية القانون» بالإضافة إلى مركز التطوير التنفيذي لديها والذي بدأ بتقديم عدد من الدورات عن بعد وبشكل مكثف تماشياً مع تعليمات وإرشادات وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتربية والتعليم للوقاية من فيروس «كورونا»، وأن ذلك يأتي لأسباب مهمة جداً، وهي الإدارة المتميزة والإيجابية والتي تتماشى مع رؤية دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام في التطور التقني المعلوماتي الذي يصب بدوره في تحقيق رؤية الإمارات في عصر المدن الذكية وأن البنية التحتية الصلبة التي تمتلكها الجامعة، والتي خطط لها بعناية لظروف المستقبل والتوقعات المبنية على خبرة علمية وعملية لدى إدارة تقنية المعلومات ساهمت في التكيف بسرعة مع هذا النظام.

إجراءات

ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة سبقتها تجارب وخبرات سابقة وكانت ناجحة في برامج دراسة الدكتوراه، واستخدام الحوسبة السحابية إضافة إلى إجراء التدريبات اللازمة والمبسطة على نظام التعلم عن بعد وذلك باستخدام نظام المعلومات المخصص للتعلم الذي تستخدمه الجامعة منذ سنوات عدة، والذي تم بناء عليه إعداد برامج التعلم الإلكتروني ليسهل تقبل التغيير بشكل مبسط وسهل للجميع، كما تم ضمن هذه البرامج إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي عن بعد وباستخدام تقنيات المراقبة المتطورة للتأكد من النزاهة والشفافية وبالتالي تحقيق مخرجات التعليم لكل مساق وكل برنامج على أكمل وجه.

ونوه بأن الجامعة تلقت شكاوى واستفسارات محدودة من الطلبة في بداية تطبيق البرامج الجديدة وهذا طبيعي ولكنها كانت قليلة وأنه تم التعامل معها وتذليلها.

وتوجه بالشكر إلى المؤسسات التي تواصلت مع الجامعة بخصوص مساعدة الطلبة المحتاجين للأجهزة إضافة إلى رابطة الخريجين، مشيراً إلى أن هذا ما تعودناه من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي تعمل دائماً على مساعدة الجميع ليتمكنوا من اجتياز التحديات بكل سلاسة ويسر.

عمل وتسجيل عن بعد

وقال إننا نجحنا في تطبيق العمل عن بعد طبقاً لإجراءات تنظيمية محددة تبدأ مع مواعيد الدوام الرسمي إضافة إلى استخدام نظم الحوسبة السحابية، لتسهيل العمل للموظفين، وهم في منازلهم وبإشراف المديرين وتنظيم عقد الاجتماعات الأسبوعية واليومية كالمعتاد باستخدام البرامج الإلكترونية الحديثة وفق خطط وأهداف محددة ومراقبة تنفيذها بما يهدف لنمو الجامعة من الناحية العملية.

‏ونوه بأن إدارات وأقسام الشؤون المالية تأقلمت مع المستجدات وحولت التسجيل عن بعد بسهولة وذلك بإجراء الكثير من التغييرات والتسهيلات لإجراء عملية دفع أقساط الرسوم الدراسية والتي لاقت إقبالاً من الطلبة واستجابتهم لهذه التسهيلات.

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