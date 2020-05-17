جامعة الفلاح تعقد لقاءها الرمضاني السنوي عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

عقدت جامعة الفلاح - عن بعد - اللقاء الرمضاني السنوي لأسرة الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، حيث تبادلوا خلاله التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وناقشوا خطط وبرامج الجامعة للتكيف مع الأوضاع الراهنة ومع نظام التعليم عن بعد، ومستقبل آلية العمل الجديدة.

وأكد الدكتور نور الدين العطاطرة المدير المفوض للجامعة أن فيروس كورونا أجبر العالم على التباعد الاجتماعي، ولكن قطاع التعليم بفضل من الله وبفضل قرارات القيادة الرشيدة لم يتوقف، ولذا لا بد من شكر إدارة جامعة الفلاح على الجهد الكبير للتكيف مع عملية التدريس عن بعد. وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي إن آلية العمل الجديدة كان بها العديد من التحديات ولكن تم التعامل معها بالمهنية المطلوبة، بحيث إن جميع الخطط سواء التطويرية أو التنظيمية تسير بشكل جيد.

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