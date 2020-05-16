"المعرفة" تمنع تبادل المواد الورقية وتؤكد انطلاق العام الدراسي في سبتمبر

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

ألزمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، مراكز التعلم المبكر والمدارس والجامعات والمعاهد التدريبية، بعدم السماح حالياً بتبادل أي نوع من المواد الورقية مع طلبتها، باستثناء الكتب الدراسية للفصل الدراسي الجاري، مع مراعاة الإرشادات الوقائية التي تم تعميمها بهذا الخصوص.

وقالت الهيئة: "يتعين على المعاهد التدريبية استخدام استراتيجيات بديلة والاستفادة من أساليب التعلم المتاحة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاستفادة من أدوات التواصل الالكتروني المتاحة للمعلمين والطلبة، لضمان سير التعلم عن بعد دون انقطاع.

وأكدت الهيئة في ردها على أسئلة أولياء امور الطلبة، عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة الالتزام بما جاء في التعميم الذي صدر في هذا الشأن، والذي دعا إلى التوقف الكامل عن تبادل أشكال المواد الورقية كافة بين المؤسسات التعليمية والطلبة والمتدربين حتى إشعار آخر.

وحول موعد بدء العام الدراسي المقبل، أفادت الهيئة بأنه من المقرر أن تُفتح المدارس للعام الدراسي الجديد في شهر سبتمبر، ولكنه من غير المعروف حالياً شكل التعليم الذي سيتم اعتماده للعام الدراسي القادم وفيما إذا كان هناك تغييرات، مؤكدا أن العمل جارٍ عن قُرب مع الجهات الاتحادية المعنية لتنسيق الجهود حول القرار الذي سيتم اتخاذه ليشمل جميع مدارس الدولة، في إطار الرغبة في أن تفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة مجدداً بمجرد التأكد من أن ذلك سيضمن السلامة للجميع

وشددت الهيئة على ضرورة ألا يسمَح للمدارس والجامعات ومراكز التعليم المبكر بتواجد أكثر من 30% من كوادرها كحد أقصى داخل مقراتها، للعمل مدة لا تزيد عن ثماني ساعات يومياً، وذلك لضمان استمرارية خدماتها للتعليم عن بُعد، منوهةً بأن ذلك لا يحتاج للحصول على أي تصريح.

وحول طريقة استلام الطلبة الكتب المدرسية، أوضحت الهيئة أنه يجب على جميع المدارس والجامعات والمعاهد التدريبية الالتزام باتباع وتطبيق الإجراءات والقواعد أثناء توزيع الكتب الدراسية الجديدة على الطلبة، إما من خلال توصيل الكتب إلى منازل الطلبة، أو السماح باستلامها من مقار المدارس والجامعات والمعاهد التدريبية على أن يكون مستلم الكتب بعمر 18 سنة أو أكبر، وفي الحالتين يجب الالتزام باتباع وتطبيق إجراءات صارمة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع أثناء عملية الاستلام والتسليم، ولضمان وصول الكتب معقمة إلى الطلبة.

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