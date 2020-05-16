الاختبارات المركزية الثانية للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر غداً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية و التعليم جداول الاختبارات المركزية القصيرة الثانية لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، وتنطلق من يوم غد وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، في ست مواد، هي: اللغة الإنجليزية والعلوم والكيمياء والأحياء والفيزياء والعلوم الصحية.

وحددت الوزارة زمن بداية اختبار الصف الرابع الساعة 2:55 بعد الظهر، أما للصفوف من الخامس إلى الثامن فستكون بداية الاختبار الساعة الواحدة بعد الظهر، والصفوف من التاسع إلى الثاني عشر سيبدأ زمن اختباراتهم الساعة 1:35 بعد الظهر، موضحاً أن الاختبارات الصفوف كافة متاحة حتى الساعة الرابعة مساء، والزمن المخصص للاختبار 30 دقيقة.وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بأربعة توجيهات أثناء أداء الاختبار، هي كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه، ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة، وعند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.

وأوضحت الوزارة أنها ستجري عدداً من الاختبارات القصيرة المركزية ويبلغ عدد مرات تطبيق الاختبار لكل مادة من 2 إلى 4 اختبارات قصيرة وهي بديلة عن امتحان نهاية الفصل للصفوف من 4 إلى 11 وللصف 12 ( أيضا تطبق اختبارات قصيرة مركزية بالإضافة الى امتحان نهاية العام موحد مركزيا)، حيث يعد الاختبار مركزياً من قبل فريق التقييم بوزارة التربية والتعليم .



وكانت وزارة التربية والتعليم نفذت عدداً من الاختبارات القصيرة المركزية، فضلا عن قيامها بتنفيذ تدريباً إلكترونياً تجريبياً إلزامياً قبل تنفيذ الاختبارات لقياس فعالية نظام الاختبارات الإلكترونية لطلبة المدارس الحكومية من الصفوف الخامس حتى الثاني عشر ولجميع المسارات التعليمية.

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