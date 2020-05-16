باحث إماراتي ينال درجة الدكتوراه في علم الجريمة

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

نال الباحث الإماراتي محمد عبد الله العلي درجة الدكتوراه، أخيراً من جامعة مؤتة الأردنية في علم الجريمة عن أطروحته العلمية الموسومة «المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في مكافحة التطرف والإرهاب والتصدي لجرائم تقنية المعلومات، دولة الإمارات العربية المتحدة، أنموذجاً»، والتي تعد الأولى من نوعها التي تتناول تجربة الإمارات الشاملة في التصدي لخطر التطرف والإرهاب.

وقام الباحث بإهداء نسخة من أطروحته لأحمد علي البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية في مقر السفارة بعمان، الذي أشاد بموضوعها، باعتباره يقدم رؤية شاملة ومتكاملة لاستراتيجية الإمارات في مكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف أشكاله.

واعتمدت الأطروحة على منهج المسح الاجتماعي، واستخدام الاستبيان كأداة رئيسية للتعرُّف على مستوى المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة التطرف والإرهاب والتصدّي لجرائم تقنية المعلومات من وجهة نظر النخب في الإمارات، من خلال اختيار عينة عشوائية مكوَّنة من 300 عضو من النخب السياسية والإدارية والإعلامية، ومن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.

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