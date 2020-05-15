سلطان القاسمي يصدر لائحة منح الدكتوراه الفخرية في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته رئيساً لجامعة الشارقة القرار رقم 13 لسنة 2020 بإصدار لائحة منح الدكتوراه الفخرية في جامعة الشارقة.ونصت المادة الأولى منه على أن يسمى هذا القرار «لائحة منح الدكتوراه الفخرية في جامعة الشارقة».

ويشترط لمنح شهادة الدكتوراه الفخرية حسب مواد القرار أن يتوافر في الشخصية المرشحة لها ما يأتي: «أن تكون شخصية معروفة ومشهوداً لها بالتميز وتشكل مصدر تقدير وإلهام للمجتمع والأجيال القادمة والعاملين في الحقل الأكاديمي، وتقديم أو المساهمة بإنجازات استثنائية متميزة في مجالات العطاء العلمي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإنساني على الصعيدين الوطني والعالمي».

وحدد القرار أن تمنح شهادة الدكتوراه الفخرية وفق الإجراءات الآتية: «اقتراح وعرض مفصل من مدير الجامعة لمجلس عمداء الجامعة عن إنجازات الشخصية المرشحة ومدى توافر شروط منحها الدكتوراه الفخرية، توصية بالإجماع من مجلس عمداء الجامعة على منح شهادة الدكتوراه الفخرية، اعتماد مجلس أمناء جامعة الشارقة بالإجماع لتوصية مجلس عمداء الجامعة، تمنح شهادة الدكتوراه الفخرية في احتفال خاص، تحدد مراسمه وإجراءاته بقرار من رئيس الجامعة».

للجامعة بحسب ما نصت عليه مواد هذا القرار الحق بسحب شهادة الدكتوراه الفخرية عن الشخصية التي منحت لها حال قيامها بأي عمل يخالف القيم التي منحت على أساسها الشهادة. ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

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