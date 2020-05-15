«الشارقة للتعليم الخاص» تعتزم تقييم المدارس افتراضياً

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

تعتزم هيئة الشارقة للتعليم الخاص تنفيذ تقييم لتطبيق منظومة التّعلم عن بعد، في مدارس الإمارة الخاصة خلال مايو ويونيو للعام الدراسي الجاري، وفقاً لتوصيات صادرة من مجلس التعليم والموارد البشرية.

وأكدت الهيئة في تعميم تلقت إدارات المدارس الخاصة نسخة منه أن التقييم يأتي في إطار مساعيها المستمرة للارتقاء بمنظومة التعليم في الشارقة، وحرصاً منها على متابعة تطبيق التعّلم عن بعد، من خلال مراجعة تقدّم أداء المدارس في الإمارة. وأوضحت أنه سيتم إجراء التقييم من خلال زيارات افتراضية للمدارس مدتها يوم واحد، يتخللها عقد مجموعة من الاجتماعات مع القيادات المدرسية، وحضور عدد من الحصص الدراسية، بهدف تقديم الدّعم اللازم للمدارس ومساندتها في رحلتها نحو التميز.

آليات

وقد استعانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص بحزمة من الآليات والمعايير الخاصة في عملية التقييم لمتابعة أداء المدارس والتأكد من مدى فعالية التعلم عن بعد متضمنة ثلاثة مجالات و13 محوراً و39 توصيفاً.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إن الهدف من عملية التقييم هو التعرف على الممارسات الفعلية لجميع المدارس خلال عملية تطبيق منظومة التعلم عن بعد من حيث مواءمتها للمعايير المطلوبة، مشيرة إلى أهمية التقييم كونه سيقدم تغذية راجعة عن جميع مدارس الإمارة.

4 محاور

ويشمل نطاق أداة التقييم وأهدافها 4 محاور رئيسية هي خبرات الطلبة والتعلم ومنهجيات التطبيق والحماية والرعاية وجودة الحياة، بهدف تقييم وتحسين خبرات تعلم الطلبة وجودة حياتهم أثناء تطبيق التعلم عن بعد استجابة للظروف السائدة.

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