جامعة أبوظبي تقدم منحاً دراسية استجابة للأوضاع الراهنة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت جامعة أبوظبي مبادرة رائدة على مستوى الدولة دعت من خلالها الأسر المواطنة التي قد تحول ظروفها المالية دون استكمال الدراسة الجامعية لأبنائها من طلبة الجامعة إلى التواصل معها للحصول على منحة دراسية شاملة لدراسة أحد برامج البكالوريوس.

وأكدت الجامعة أنها تتطلع إلى رعاية مجموعة من الطلبة المواطنين الذين يواجهون ظروفاً مالية قد تعيقهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية وتحصيلهم العلمي في درجة البكالوريوس، حيث ستقوم الجامعة بتقديم الدعم والمساعدة من خلال تغطية كافة نفقات دراستهم الجامعية ضمن برامج البكالوريوس التي تطرحها في حرمي الجامعة في أبوظبي والعين.

وستشمل المنحة الدراسية عدد ساعات التخصص المعتمدة مع مراعاة الشروط الأكاديمية للمحافظة على المنحة الدراسية، وتنطبق المنحة أيضاً على الطلبة المواطنين المسجلين حالياً في الجامعة في السنة الأولى والثانية فقط بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.5.

استمرارية

وأكد سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي اعتزاز الجامعة بإطلاق هذه المبادرة بينما نواجه معاً الجائحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم منح دراسية لأبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات بما يضمن استمرارية تجربتهم الأكاديمية دون انقطاع، وتخريج جيل قادر على حمل راية الإنجاز في سوق العمل، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تترجم محوراً أصيلاً في رسالة جامعة أبوظبي في نشر العلم والمعرفة وتقديم برامج رائدة للمساعدة المالية والمنح الدراسية على مستوى الدولة والوطن العربي.

وأضاف: ستقوم لجنة خاصة في الجامعة بدراسة الحالة بناء على دخل الأسرة ومصروفاتها الشهرية المحددة، وذلك بالتعاون مع صندوق الزكاة بعد أن يقوم الطالب بتقديم الأوراق المطلوبة التي تثبت مرورهم بظروف مالية تحول دون استكمالهم للتعليم.

وتُعد جامعة أبوظبي من بين الجامعات الرائدة في تقديم المنح الدراسية والمساعدات الطلابية، حيث تكرس جهودها لتمكين الطلاب المتفوقين والمتميزين وتحفيزهم على السعي لتحقيق أهدافهم التعليمية. ويمثل برنامج المنح الدراسية والمساعدات المالية إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الجامعة الهادفة لتحقيق التميز الأكاديمي ويعكس التزامها بدعم تطور ونماء الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز