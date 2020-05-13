50 جهاز حاسوب من «دار البر» لطلبة جامعة الوصل

المصدر: (دبي - البيان)

قدّمت جمعية دار البر 50 جهاز حاسوب (لابتوب) لطلبة جامعة الوصل في دبي، دعمًا لاحتياجات الطلبة ومساعدة لهم على استكمال دراستهم الجامعية عن بُعد، ولتمكينهم من أداء امتحاناتهم، والتي سيستفيد منها عدد من طالبات وطلاب الجامعة، الذين لا يملكون أجهزة حاسوب، وذلك في إطار سعي الجمعية لدعم العملية التعليمية، ومساعدة الطلبة المحتاجين.

حضر تسليم أجهزة الحاسوب د. هشام أحمد الزهراني، نائب رئيس القطاع في «دار البر»، ود. عبد الرحمن حفظ الدين، نائب مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ علي الحوسني رئيس قسم العلاقات الخارجية في جامعة الوصل، والأستاذة عاطفة فلكناز مدير إدارة خدمة المجتمع، والأستاذة ميمونة آل صالح رئيس قسم القبول والتسجيل، وذلك بمبنى الجامعة صباح الاثنين 11-5-2020. وتوجه الدكتور محمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، بخالص شكر الجامعة وطلبتها لجمعية دار البر، ممثلة بأعضاء مجلس إدارتها والعاملين فيها، على هذا الدعم.

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