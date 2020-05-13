طرح برنامج «دكتور في الصيدلة» بجامعة الشارقة العام الدراسي المقبل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بدء الدراسة في برنامج دكتور في الصيدلة (الفارم د) العام الدراسي المقبل، والذي تم اعتماده من وزارة التعليم العالي، مؤخراً ليصبح عدد البرامج المعتمدة بالجامعة 107 برامج، مضيفاً أن هذا البرنامج الجديد والذي سيتم من خلاله منح درجة دكتور في الصيدلة (الفارم د) من كلية الصيدلة بالجامعة يُعد من البرامج المهنية المهمة والمتميزة في جامعة الشارقة، والذي سوف يعمل على إعداد كادر مهني من الصيادلة الأكفاء علمياً وعملياً، ويساهمون في تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من سوق العمل لذلك التخصص المهم، والمساهمة في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

وأنه يأتي تماشياً مع الخطة الخمسية الاستراتيجية للجامعة (2019 /‏ 2024) والتي تمت الموافقة عليها واعتمادها من قبل مجلس أمناء الجامعة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، وتهدف إلى زيادة عدد برامج الدراسات العليا لبرامج الماجستير والدكتوراه بالجامعة.

وأكد النعيمي أنه سيتم طرح عدد كبير من البرامج الأكاديمية الجديدة في مختلف المراحل الدراسية للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه وبدء الدراسة بها مع العام الأكاديمي الجديد 2020 /‏ 2021.

ليصبح عدد البرامج بالجامعة (55) برنامجاً دراسياً في مرحلة البكالوريوس، و(2) دبلوم متخصص، و(35) برنامجاً في الماجستير، و(15) دكتوراه، وبذلك سيكون إجمالي عدد البرامج الأكاديمية التي سيتم طرحها بالجامعة (107) برنامج جميعها معتمدة من وزارة التعليم العالي، ومعظمها معتمد من الجهات الدولية المختصة.

كما أن كل تلك البرامج مجتمعة تؤكد ريادة جامعة الشارقة ومكانتها التي تحظى بها محلياً وعربياً ودولياً.

مهنية

من جانبه قال الدكتور أيمن نور الدين عميد كلية الصيدلة: إن برنامج دكتور في الصيدلة (الفارم د) يُعد من البرامج المهنية المتخصصة في العلوم الصيدلانية من المستوى QF-9 في الإمارات، حيث سيكون متاحاً للقبول به من الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلانية، كما سيكون عدد الساعات الدراسية به 36 ساعة معتمدة في تخصص العلوم الصيدلانية المتقدمة على سنتين، بالإضافة إلى عدد 36 ساعة في مجال التدريب بمستشفيات الإمارات.

وأشار الدكتور عبد المولى رجب عبد الكريم رئيس قسم الممارسة الصيدلانية والعلاجيات، أن متطلبات القبول في هذا البرنامج ستتمثل في أن يكون الطالب حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة معترف بها في الإمارات مع معدل تراكمي بحد أدنى 3 من 4 أو ما يعادلها على أن تكون درجة البكالوريوس قد تم تحقيقها بحضور ما لا يقل عن 75 % من مدة الدراسة.

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