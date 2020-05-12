إليكم خطوات تسجيل طلبة الصف 12 في التعليم العالي والبعثات الخارجية

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت وزارة التربية والتعليم العالي طلبة الصف 12 للعام الدراسي 2019-2020 إلى المبادرة بالتسجيل حتى لا يفقدوا حقهم في المقعد الدراسي، وحرصاً منها على مستقبلهم قررت تمديد فترة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات حتى 16 مايو المقبل.

توفير طلبات الالتحاق لطلبة الصف الثاني عشر المواطنين وأبناء المواطنات الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية المتمثلة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، كليات التقنية العليا، جامعة زايد، جامعة خليفة، أبوظبي بوليتكنك، كلية فاطمه للعلوم الصحية، معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، جامعة محمد الخامس، جامعة السربون والبعثات الخارجية، مع العمل على معالجة طلبات الالتحاق والتحقق من صحتها واستكمال الوثائق المطلوبة وانتهاءً بقبول الطلبة في المؤسسات والبعثات الخارجية (نفقة الوزارة).

يتم التسجيل عبر الرابط التالي:

https://www.moe.gov.ae/Ar/EServices/ServiceCard/pages/RegistrationPublic.aspx

الخطوات

تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني وتحميل جميع الوثائق المطلوبة

• الولوج إلى بوابة الطالب الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.moe.gov.ae

• تكوين صفحة الطالب باسم المستخدم وكلمة المرور

ملاحظة: يجب على الطالب إدراج جميع البيانات في هذه الصفحة مع ضرورة التأكد من صحة المعلومات المدخلة بالنسبة لـ (رقم بطاقة الهوية، رقم الهاتف المتحرك, البريد الإلكتروني)

• تفعيل الصفحة الإلكترونية من قبل الطالب وتعبئة محتويات صفحة الطالب والتي تتضمن:

1.بيانات الطالب (جميع البيانات الخاصة بجواز السفر وخلاصة القيد والهوية)

2.العنوان والتواصل (بيانات التواصل التي من خلالها يمكن التواصل مع الطالب عبر الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني)

3.بيانات المدرسة (بيانات المدرسة التي يدرس بها)

4.الحالة الصحية (بيانات الحالة الصحية)

5.اختيار مؤسسات التعليم العالي الحكومية ( يتاح للطالب اختيار مؤسستين فقط من المؤسسات التعليمية أو البعثات الخارجية أثناء تعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني مع إضافة التخصص لكل مؤسسة بما يتوافق مع المسار الدراسي التي يتبعه لطالب المدارس الحكومية (المسار المتقدم، المسار العام، مسار النخبة) بالإضافة إلى مسارات المناهج المتبعة في المدارس الخاصة.

6.تأكيد البيانات

7.يتم إرسال رسالة نصية للطالب / الطالبة تتضمن رقم الطلب

8.تفعيل خانة تحميل الوثائق (تحميل الوثائق المطلوبة سواء كان الطالب مواطن أو أبناء مواطنات)

9.تفعيل استمارة الفحص الطبي للطالب

10.مراجعة طلب الالتحاق والتحقق من البيانات ومطابقتها مع الوثائق المدرجة

11.متابعة تحديث الطلب بالمستجدات وإرسالها للطلبة المسجلين

12.نشر قاعدة بيانات المتقدمين للمؤسسات وإدارة البعثات لاستكمال إجراءات التسجيل والقبول

13.إعلان القبول النهائي بعد إعلان واستلام النتائج النهائية للصف الثاني عشر (كلا حسب طبيعة النظام الدراسي).

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