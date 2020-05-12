"جامعة الامارات" تطلق أول برنامج ماجستير لعلوم الفضاء

المصدر: العين – داوود محمد

أعلنت جامعة الامارات عن إطلاق برنامج ماجستير علوم الفضاء الأول من نوعه في المنطقة، وقبول مبدئي 10 طلاب، اعتبارا من الفصل الدراسي القادم بالتعاون مع المركز الوطني لعلوم، وتكنولوجيا الفضاء، ومركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء، بمشاركة 4 كليات أكاديمية، كلية العلوم، كلية تقنية المعلومات، كلية العلوم الإنسانية، وكلية الهندسة بشروط أكاديمية محددة ومدة دراسة عامين 60 ساعة أكاديمية مقابل رسوم تسجيل 60 ألف درهم وبدوام كامل أو جزئي ويقبل الطلبة المواطنين والمقيمين ودوليين، بهدف توفير الكوادر والموارد البشرية اللازمة لتعزيز مركز الإمارات الوطني لعلوم الفضاء ومراكز البحث العلمية المحلية والعربية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة عن بُعد بمشاركة الدكتور أحمد مراد نائب مدير الجامعة المشارك لشؤون البحث العلمي، الدكتور معمر كرواده عميد كلية العلوم، الدكتور أسامة الخواجة، رئيس قسم الفيزياء، الدكتور خالد الهاشمي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، غالية الأحبابي مدير إدارة الاتصال والاعلام.

وأشار الدكتور أحمد مراد، أن الجامعة قامت بتصميم وتطوير برنامج ماجستير العلوم الأول من نوعه في علوم الفضاء بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للدولة، لإعداد خريجين مدربين أكاديميًا في مجالات متخصصة متعلقة بالفضاء، ومستعدون لتأدية الأدوار الرئيسة في قطاع الفضاء في الدولة.

وأضاف الدكتور معمر بن كرواده أن الجامعة ومن خلال كلية العلوم، وكلية العلوم الإنسانية وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة، شهادة ماجستير متعددة التخصصات معتمدة بالكامل في برنامج علوم الفضاء، وبدعم من المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وأن يكون بمثابة عرض أكاديمي شامل وفعال لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لمحترفي الفضاء الطموحين والطلاب في الدولة وسيكون بمثابة إطار للتطوير الأكاديمي وتعزيز المهارات للشباب الطموحين المهتمين بممارسة مهنة كاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، على خلفية الأنشطة الحالية والمستقبلية المتعلقة بالفضاء.

وأضاف الدكتور خالد الهاشمي مدير المركز الوطني لعلوم الفضاء، يهدف البرنامج على وجه التحديد إلى تلبية متطلبات الموارد البشرية لقطاع الفضاء الناشئ سريعًا في الإمارات من خلال إنتاج علماء فضاء مؤهلين تأهيلاً عالياً ومدربين يساهمون في المبادرات المتعلقة بالفضاء في دولة الإمارات كواحدة من المجالات الاستراتيجية الرئيسية في الدولة.وتلبية احتياجات التعلم مدى الحياة لقطاع علوم الفضاء الإماراتي وتطوير موقف الطلاب لاكتساب المزيد من خبرات التعلم في هذا المجال.وتوفير بيئة تعليمية فعالة ومنتجة لإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية للتعامل مع تحديات علوم الفضاء الوطنية والدولية.تعزيز التعاون بين جامعة الإمارات ومحترفي الفضاء الوطنيين والإقليميين والدوليين في قطاع الفضاء.

وأوضح الدكتور أسامة الخواجة أن البرنامج يقبل الطلاب الحاصلون على درجة البكالوريوس العلوم الفيزيائية، الجيولوجيا، الجغرافيا، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها، بناءً على تقدير لجنة البرنامج. وانجاز المقررات التالية أو ما يعادلها كجزء من دراستهم الجامعية: الفيزياء العامة، فيزياء 2، حساب التفاضل والتكامل 1، معدل تراكمي لا يقل عن 3.0، معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 في مقررات العلوم التكنولوجيا. درجة IELTS 6.0، انجاز 60 ساعة اكاديمية سواء بدام كامل. وهناك منح دراسية من عدة جهات للطلبة المتفرغون، إضافة لفرصة العمل كمساعد باحث خلال فترة الدراسة

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