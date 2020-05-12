مليون درهم من «الأنصاري للصرافة» لـ«التعليم دون انقطاع»

المصدر: دبي-البيان

تبرعت شركة الأنصاري للصرافة بمليون درهم إماراتي لحملة «التعليم دون انقطاع» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في الإمارات ودبي العطاء. وسيوجه تبرع الأنصاري للصرافة لدعم الأطفال والشباب من الأسر المتعففة من مواطنين ومقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين تأثر تعليمهم بسبب تفشي كوفيد 19.

وفي معرض تعليقه على أهمية العطاء والتضامن ضمن أفراد المجتمع إثر تفشي جائحة كوفيد 19، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء عضو مجلس إدارتها: «نحن ممتنون للغاية للأنصاري للصرافة التي لا يزال سخاؤها يترك بصمة إيجابية في تعزيز رفاهية المجتمعات.

وتجسد مساهمة اليوم القيم المتأصلة في شركة الأنصاري للصرافة في دعمها للمجتمع الإماراتي، وذلك رغم الأوقات الصعبة التي نعيشها بسبب تفشي كوفيد 19. إنه لأمر ضروري أن نتذكر أن أطفال اليوم هم أطباء وباحثو ومعلمو وقادة الغد، ولهذا علينا أن نضمن أنه في مثل هذه الأوقات، لا يجب على التعلم أن ينقطع وعلى التعليم أن يستمر بصيغة جديدة من خلال التعلم عن بعد».

مساهمة

وقال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «نشهد حالياً أوقاتاً عصيبة في ظل تفشي جائحة مرض كوفيد 19 التي أثرت بشكل كبير في مختلف جوانب الحياة وقطاعات الاقتصاد، ولا سيما قطاع التعليم الذي يعد الركيزة الأساسية لتطور الدول، ونظراً لإغلاق المدارس، كان على الطلاب وذويهم التأقلم بسرعة مع متطلبات التعليم الإلكتروني، وللأسف، هذا الخيار ليس متاحاً أمام الجميع، نظراً لعدم قدرة العديد من العائلات على تأمين الأدوات التكنولوجية اللازمة.

لذلك قررنا المساهمة ودعم حملة التعليم دون انقطاع التي تنسجم مع التزام الأنصاري للصرافة الراسخ دعم المبادرات المحلية في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تتطلب منا التعاون لتجاوزها.

ونحن مدركون ضرورة بذل قصارى جهدنا للاستثمار بشبابنا وتطورهم، لأنهم عماد تطور وازدهار الدولة في المستقبل. ويسعدني أن وزارة التربية والتعليم ودبي العطاء قد أطلقتا هذه الحملة الوطنية التي تسلط الضوء على هذه الحاجة الماسة».

وتأتي حملة «التعليم دون انقطاع» في إطار دعم القرار الحكومي بتمديد فترة التعلم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي الجاري في يونيو.

كما تدعو الحملة المجتمع الإماراتي لتقديم التبرعات لدعم أطفال الأسر المتعففة من مواطنين ومقيمين وغير القادرة على تحمل تكاليف شراء الأدوات التكنولوجية اللازمة لأطفالها، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول أو الأجهزة اللوحية، حتى يتمكنوا من الانضمام إلى أقرانهم والحصول على التعلم عن بُعد في بيوتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز