الإمارات تمتلك أفضل نظام تعليمي عربياً والــ 20 عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، بأن الإمارات تمتلك أفضل نظام تعليمي على مستوى الدول العربية، والــ 20 على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتصنيف «أفضل دول العالم في نُظُم التعليم، 2020» الذي أصدرته المجلة أمس.

ويرصد التصنيف أفضل دول العالم في الأنظمة التعليمية استناداً إلى حاصل جمع الرصيدين اللذين حصلت عليهما كل دولة في مؤشرين فرعيين، هما «جودة التعليم» و«فرص التعليم»، والنهاية العظمى لكل مؤشر منهما هي 100 درجة.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً والــ 20 عالمياً، بعد أن حصلت على 64 درجة في مؤشر «جودة التعليم» و52,49 درجة في مؤشر «فرص التعليم».

وتفوقت الإمارات على لوكسمبورغ التي جاءت في المركز الــ 21، إذ نالت 63,9 درجة في «جودة التعليم» و52,60 درجة في «فرصة التعليم»، نيوزيلندا «الــ 22»، أيرلندا «الــ 23»، آيسلندا «الــ 25»، الهند «الــ 33»، روسيا «الــ 36»، النمسا «الــ 40»، إيطاليا «الــ 43»، وإسبانيا «الــ 45».

وكانت صدارة التصنيف من نصيب المملكة المتحدة التي حصلت على 78,2 درجة في «جودة التعليم» و69,79 درجة في «فرصة التعليم»، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، حيث نالت 72 درجة في المؤشر الأول و68,74 درجة في المؤشر الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب أستراليا «70,5 درجة و67,52 درجة».

وجاءت هولندا، السويد، فرنسا، الدنمارك، كندا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، فنلندا، تايوان، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، النرويج، وبلجيكا، في المراكز من الــ 4 وحتى الــ 19، على التوالي. وكانت «سي إي أو وورلد» قد توصلت إلى نتائج التصنيف بعد أن أجرت استبياناً عالمياً على مدى ثلاثة أشهر من يناير وحتى أبريل 2020، على عينة من المشاركين قوامها 196,300 شخص بين أكاديميين، مدرسين، طلبة جامعات، تلاميذ بالمدارس ورؤساء تنفيذيين في مؤسسات تعليمية متنوعة من كافة أنحاء العالم.

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