تعيين عميد لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، عن تعيين الدكتور لينغ شاو نائباً للرئيس التنفيذي وعميداً للجامعة، حيث سيتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية والبحوث ضماناً لتقديم أرقى المستويات العالمية للبحوث والتعليم العالي في مجال الذكاء الاصطناعي.

سينضم الدكتور شاو إلى فريق الإدارة العليا لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث سيلعب دوراً أساسياً في ضمان حصول الطلاب على تعليم عالمي المستوى ضمن حرم جامعي متطور والذي من المتوقع أن يستكمل قريباً. وقد بدأت الجامعة بمراجعة آلاف الطلبات التي تلقتها من أكثر من 80 دولة، والتي بلغت الآن المرحلة النهائية من التقييم للعام الدراسي الأول المقرر أن يبدأ في يناير 2021. وسيبدأ مكتب القبول في الجامعة بإرسال رسائل القبول للطلاب قريباً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز