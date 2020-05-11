«أمريكية دبي» تعلن نتائج «مبدعون في الإعلام»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الجامعة الأمريكية في دبي نتائج مسابقة «مبدعون في الإعلام»، التي نظمتها كلية محمد بن راشد للإعلام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ونادي دبي للصحافة .

وهنأ الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة الفائزين بالمنحة الدراسية وقد فاز بالمركز الأول بمسابقة التقرير الصحفي بمنحة دراسية مناصفة 50% كل من سارة محمد عبد الله علي ، وفاطمة سعيد النقبي.

كما فاز بالمركز الأول بمسابقة الفيلم القصير بمنحة دراسية مناصفة 50% كل من عبد الرحمن الخطيب والطالب عبد الله منيف عسكر . كما فاز بجوائز مالية مسابقة التقرير الصحفي باللغة الإنجليزية راما نادال وزهرة حسين وآية هيثم تللو من مدرسة الروزري وحلا موفق أحمد البدارنة وعبد الله منيف عسكر وحامد سيدو . وكالين نيانجو وإنصاف دواجي ولين بستنجي .

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