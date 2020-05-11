مدارس خاصة بدبي تختار الاختبارات الشفهية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

عقدت مدارس خاصة بدبي تقدم المنهاجين البريطاني والأمريكي اختبارات قصيرة لطلابها باستخدام نظام الاختبار الشفهي لقياس تحصيلهم، كما قامت في الوقت ذاته بإجراء اختبار يقوم على اختيار الإجابة الصحيحة بين خيارات متعددة، وهو الذي يسمى «الاختيار من متعدد».

وأفاد أولياء أمور طلبة أن أبناءهم تقدموا أمس لاختبارات شفهية، والتي تعد أكثر مصداقية لقياس المهارات التي تعلمها الطالب، بحيث يقوم المعلم بسؤال الطالب سؤالاً ويمنحه مجموعة أسئلة تتضمن اختياراً من متعدد حتى لا تتعدى مدة الاختبار 15 دقيقة.

وحددت المدارس مجموعة اشتراطات وأرسلتها لأولياء الأمور ليتم اتخاذها بعين الاعتبار خلال فترة الاختبار، وطلبت من الآباء إيقاف تشغيل أي أجهزة أخرى تستخدم نفس شبكة wifi، ويجب أن يكون صوت الجهاز لدى جميع الطلاب في وضع الكتم للحفاظ على ظروف الاختبار المناسبة للجميع، ويجب على الطلاب فتح رابط الاختبار ورابط الجلسة المباشرة لتسجيل الدخول وانتظار المعلمين لبدء الاختبار، مع مراعاة إغلاق جميع النوافذ الأخرى عبر أجهزة الطالب.

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