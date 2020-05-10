1364 طالباً وطالبة بكالوريوس يختتمون امتحاناتهم عن بعد بالجامعة القاسمية بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

اختتم 1364 طالباً وطالبة بمرحلة البكالوريوس في الجامعة القاسمية صباح أمس الامتحانات النهائية لفصل الربيع للعام الجامعي 2019-2020 عن بعد والتي بدأت في السادس والعشرين من أبريل الماضي.

وأكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة أن الامتحانات مرّت بسلاسة ودون أي معوقات إذ وفّرت فيها الجامعة كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي ضمنت تقديم الطلبة للامتحانات عن بعد باستعمال أحدث أنظمة التعلم الإلكتروني في أجواء من الإيجابية، مشيرًا إلى أن الادارة وجهت لجنة الامتحانات وعمداء الكليات إلى التواصل المستمرّ مع الطلبة للاطمئنان على سير الامتحانات وفق أفضل المعايير الأكاديمية حسب توجيهات وتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنّ الجامعة رفعت جاهزيتها مبكرًا لهذه المرحلة المهمة من مراحل التعلم عن بعد من خلال استكمال العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي وفق مستجدات الواقع ومتطلباته ونجحت بفضل الله بتطبيق الامتحانات عن بعد بكفاءة عالية وبمنتهى الدقة والشفافية ودون أي معوّقات تذكر نتيجة الاستعداد المبكّر والخطط الأكاديمية التي وضعتها الجامعة لإدارة المرحلة للوصول إلى النجاح المطلوب الذي تنشده الجامعة وفق رؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، رئيس الجامعة القاسمية.

وثمن مدير الجامعة القاسمية دور أسرة الجامعة من أكاديميين وإداريين وطلبة على تعاونهم الصادق وجهودهم المخلصة التي قدّموها في هذه المرحلة ، كما أنّ نتائج الامتحانات النهائية سيتم الإعلان عنها 14 من مايو الجاري ، وسيمنح الطالب مدة خمسة أيام بعد ظهورها لاختيار نظام رصد درجاته في المساقات وفق خيارين ناجح/ غير ناجح أو بنظام النقاط المعمول به حالياً .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز