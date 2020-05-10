"جامعة عجمان" تطرح برنامج بكالوريوس العلوم في تحليل البيانات

المصدر: عجمان - البيان

حصلت جامعة عجمان على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم لطرح برنامج بكالوريوس "العلوم في تحليل البيانات" ضمن برامج كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات ليُضاف إلى برامجها الأكاديمية المعتمدة في تخصصات الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، وهندسة المعدات الطبية، ونظم المعلومات، وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية.

وأشار الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة إلى أن طرح جامعة عجمان لبرنامج "البكالوريوس في تحليل البيانات" يأتي ضمن سعي الجامعة المستمر لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

وأضاف :"نفخر بأن نكون أول جامعة على مستوى الدولة تطرح هذا التخصص على مستوى درجة البكالوريوس". وأكد أن الهدف من طرح هذا البرنامج هو رفد سوق العمل بخريجين أكفاء في تخصص "علم البيانات" للعمل في مختلف القطاعات التي تتطلب التعامل مع البيانات وتحليلها بشكل متخصص بالإضافة إلى مجالات البحث والتطوير.

وبيَن الدكتور كريم أن القبول في برنامج بكالوريوس "العلوم في تحليل البيانات" مفتوح حاليا، وستبدأ الدراسة فيه مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي القادم 2020-2021. مضيفا أن البرنامج يتمتع بالجودة والرصانة التي تحرص عليها جامعة عجمان.

من جانبه، أكد الدكتور فهر حياتي، عميد كليه الهندسة وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البرنامج، والذي يتألف من 123 ساعة معتمدة ويأتي في إطار استراتيجية الكلية لطرح برامج جديدة تتزامن وحاجة السوق في عصر الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور فهر أن خريج برنامج بكالوريوس "العلوم في تحليل البيانات" سيحصل على فرص مهنية عديدة ، منها مهندس البيانات الضخمة، مهندس البيانات، مطور تصور البيانات، مطور الأعمال الذكية، محلل البيانات، محلل مالي، محلل رعاية صحية، ومبرمج كمبيوتر، ومحلل نظم وغيرها من الوظائف التي تعنى بالبيانات وتحليلها. كما أن خريجي هذا البرنامج يمكنهم إشغال مناصب إدارية واستشارية في المؤسسات الخاصة والحكومية.

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