جامعة أبوظبي تطلق «قطوف المعرفة»

أطلقت جامعة أبوظبي مبادرة «قطوف المعرفة» الرمضانية المجانية التي تقدم من خلالها للجمهور سلسلة من المحاضرات والورش العلمية المجانية عن بعد في جملة من الموضوعات العلمية والأكاديمية وذلك ضمن مسؤوليتها المجتمعية في الشهر الفضيل وحرصها على نشر المعرفة بين أفراد المجتمع وتمكينهم من اغتنام أوقات فراغهم في إثراء مخزونهم المعرفي.

وتقدم جامعة أبوظبي الورش المجانية باللغتين العربية والإنجليزية يومياً من الساعة 9 حتى 10 مساءً عدا الجمعة والسبت في عدة موضوعات بما في ذلك: استخدام الرسوم المتحركة للشخصيات الإلكترونية لإنشاء مواد تعليمية، البرمجة بلغة بايثون، بناء محتوى علمي يتناسب مع جميع الأجهزة باستخدام تطبيق «سواي»، تطوير وربوتات المحاكاة، الاهتمام بالصحة، ونظام الملاحة الداخلي الذكي. (أبوظبي - البيان)

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