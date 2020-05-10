النمذجة الرياضية لمحاصرة «كورونا» محور ندوة عن بُعد بجامعة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

نظّم قسم علوم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الإمارات ندوة دولية عن بُعد، حول النمذجة الرياضية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد، حيث تأتي هذه الندوة ضمن الجهود العلمية لجامعة الإمارات في دعم المجتمع العلمي المحلي والعالمي من خلال عرض أفضل الممارسات والطرق للتصدي لفيروس كورونا والعمل على وضع الحلول العلمية التطبيقية بين يدي صانعي القرار وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين. وقد استعرض المشاركون في الندوة النماذج الرياضية المختلفة التي تساهم في فهم انتشار فيروس كورونا، حيت تعتبر النماذج الرياضية من الأدوات المهمة التي تساعد متخذي القرار في فهم تطور هذا الفيروس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز