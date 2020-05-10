مجلس أولياء أمور دبا الحصن يعزز الهوية الوطنية

المصدر: دبا الحصن ـ البيان

نفذ مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدينة دبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم يوماً ترفيهياً بعد صلاة التراويح عن بعد قدم فيها أسئلة ثقافية ومعلومات عن الوطن لتعزيز الهوية الوطنية تفاعل معها أعضاء المجلس كما تم إجراء سحوبات على جوائز قيمة. وشمل اللقاء الذي أقيم عن بعد طرح العشرات من الأسئلة الوطنية المختلفة عن الدولة والتي تفاعل معها أعضاء مجلس أولياء الأمور وتلاقت مع أهدافه لاسيما في تعزيز التعاون في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أعلن المجلس عن أسماء الفائزين في مسابقته الرمضانية التراثية بعد انتهاء الأسبوع الأول وحصدت مشاركات عديدة وتجاوب من قبل المجتمع للإجابة عنها.

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