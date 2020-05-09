«المعرفة»: 5 ساعات لتقييم التعلم عن بُعد في المدرسة الواحدة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبر حسابها على «تويتر» وموقعها الإلكتروني، أن تنفيذ عمليات التقييم عن بعد التي سيتم تطبيقها قبل منتصف الشهر الجاري في كل مدرسة، سوف تستغرق 5 ساعات تقريباً، حيث ستتضمن إجراء مقابلات حية على شبكة الإنترنت مع مديري المدارس وأعضاء القيادة المدرسية العليا، وإجراء زيارات افتراضية لحصص التعليم عن بعد، وسيتم مسبقاً إبلاغ كل مدرسة بموعد تطبيق هذه العمليات فيها. وأكدت الهيئة أنه سيتم تشارك مخرجات عمليات تقييم التعلم عن بعد، حيث سيتم اطلاع كل مدرسة على مخرجات ونتائج التقييم التي سيتم أيضاً نشرها في مرحلة لاحقة ووضعها في متناول جميع الأطراف المعنية أيضاً.

وحول ابتكار وتطوير منهجية تقييم التعلم عن بعد، أفادت الهيئة بأن فرقاً من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص اجتمعوا مع مدارس ومعلمين من مدارس حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة لمناقشة تطبيق المدارس لعمليات التعلم عن بعد، ولأجل تكوين فهم أفضل وأعمق لكيفية تحسين خدمات وأنشطة التعلم عن بعد.

منهجية

وأفادت بأنه تم تطوير منهجية تقييم التعلم عن بعد بهدف إنشاء توقعات مشتركة للتعلم عن بعد وتعميمها على المدارس وأولياء الأمور والطلبة، ودعم جميع المدارس من خلال تزويدها بتغذية راجعة مهنية دقيقة تساعدها على تحسين الجوانب الرئيسية في خدمات وأنشطة التعلم عن بعد التي تقدمها لطلبتها. ولفتت إلى أنه تم تطوير معايير وعمليات التقييم وتجريبها على أرض الواقع في عدد من المدارس الحكومية والخاصة لإدخال التطويرات اللازمة عليها، قبل إطلاقها.

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