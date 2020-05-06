«التربية» تطلق منصة لتمكين الأفراد بأدوات الابتكار

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم، أمس، منصة IBM Digital- Nation وهي عبارة عن برنامج يمكّن الأفراد بالمعرفة والأدوات لتعزيز الابتكار وتشجيعهم على تصميم وتطوير وإطلاق الحلول الرقمية الخاصة بهم، وتعد هذه المنصة محفزاً وداعماً يسهل الاستخدام لتعزيز التعلم الرقمي والابتكار لتطوير المهارات وتشجيع الإبداع. وتتيح المنصة لمعلمي تخصصات علوم الكمبيوتر، التصميم والتكنولوجيا والتصميم الإبداعي والابتكار.

مهارات

وقالت موزة الصالحي، اختصاصي تدريب للبرامج التقنية في معهد تدريب المعلمين: إن منصة IBM تمكن المعلمين من مهارات المستقبل وتقدم حلولاً وتطبيقات على خدمات سحابة IBM وكذلك يحصل المشاركون على الأوسمة واعتمادات للمساقات من المنصة.وتقدم المنصة خمسة وخمسين مساقاً ومن بينها مساق المستكشف الذي يعد مقدمة إلى تكنولوجيا الناشئة، فيما يقدم مساق المبدع تدريبات من خلال مختبر الأنشطة العملية، وتستغرق مدة هذا المسار من ساعة إلى ساعتين.

أما مسار المحترف فهو يقدم مجموعة من المهارات المتقدمة المطلوبة لسوق العمل مدة كل منها 10 إلى 13 ساعة. يذكر أن هذه المنصة تساعد على إنشاء ملف تعريف للمهارات الخاصة بالمستفيدين ومطابقتها بسوق العمل الحالي وتقترح لك مسارات تعلم شخصية لمساعدتك على مواءمة مهاراتهم بشكل أفضل.

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