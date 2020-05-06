التربية تمدد موعد استقبال طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية للفصل الدراسي 2020-2021 حتى 16 مايو 2020 بدلاً من 30 إبريل 2020، وذلك حرصاً منها على مستقبل طلبة الصف الـثاني عشر وضمان حقهم في الحصول على مقعد دراسي.

وكانت الوزارة قد فتحت باب التسجيل في 10 نوفمبر 2019 أمام طلبات الالتحاق لطلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المنضوية تحت نظام التسجيل الموحد والمتمثلة في: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، وجامعة خليفة، وأبوظبي بوليتكنك، وكلية فاطمه للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى جامعة محمد الخامس وجامعة السوربون والبعثات الخارجية.

ومن جهته، أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن الوزارة حريصة على تعزيز فرص الطلبة المواطنين للتسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية خلال العام الدراسي المقبل على الرغم من الوضع الراهن، مشيراً إلى أن تمديد موعد استقبال الطلبات سيمكن الطلبة من التسجيل وبما يخدم مبدأ إتاحة الفرص للجميع.

وقال معاليه: "نعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ضمان سير منظومة التعليم بكل كفاءة وفعالية مع المحافظة على الجودة خلال الوضع الراهن، وتمتلك الوزارة منظومة عمل تتمتع بالمرونة الكاملة لمواكبة مختلف المتغيرات وعدم التأثير على سير عمل التسجيل في مختلف الخدمات التي تتيحها الوزارة عبر منصاتها ومنافذها المتعددة، وهو ما يعكس توجهنا وعزمنا على ضمان سير المنظومة التعليمية وإيجاد حلول لما تحمله من تحديات".

وأضاف معاليه: "فرض الوضع الحالي عدد من القيود والمتغيرات على كافة مناحي الحياة، وهو ما تطلب منا إجراءات لمواكبتها والحد من تأثيراتها، وذلك من خلال العمل على منح الطلبة الفرصة الكاملة للتسجيل واستكمال رحلة التعليم للعام الدراسي المقبل، على غرار العام الدراسي الماضي الذي شهد قيد أكثر من 55 ألف من الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية".

ضرورة التسجيل وبخاصة للطلبة الذكور

ومن جهته، أوضح سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي أن تمديد الوزارة للموعد النهائي للتسجيل إلى 16 مايو 2020 جاء بعد ملاحظة تدني نسب تسجيل الطلبة الذكور من المواطنين والذين من المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة هذا العام، حيث تقل نسب تسجيلهم عن 50% في بعض المدارس.

وقال سعادته: "إن من المهم أن يبادر الطلبة جميعاً وخاصة الذكور للتسجيل قبل الموعد النهائي (16 مايو 2020)، حيث يمنحهم هذا التسجيل إمكانية استكمال جميع الإجراءات والحصول على عرض القبول من الجامعة والتخصص الذي يرغبون بدراسته وذلك قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية. حيث سيتم الاحتفاظ بهذه المقاعد لهم حتى بعد نهاية الخدمة الوطنية".

وأضاف سعادته: "إن عدم التسجيل قبل الموعد النهائي يفوت على الطالب فرصة ضمان مقعده حيث عليه التسجيل لاحقاً للفصل الثاني أو بعد الانتهاء من الخدمة الوطنية مما قد يعني تضاؤل فرصته في الحصول على مقعد في التخصص المراد دراسته نظراً لمحدودية المقاعد وإعطاء الأولوية للخريجين الجدد بالإضافة إلى ارتفاع معايير القبول من فصل إلى آخر حيث ستطبق عليه المعايير السارية في وقت التقديم".

وشدد سعادة الدكتور محمد المعلا على جميع الطلبة وبخاصة الطلبة الذكور وأولياء الأمور إلى الاهتمام باستكمال عملية التسجيل لضمان سلاسة انضمام الطلبة إلى الدراسة الجامعية بداية العام الجامعي بدون انقطاع.

كما أكد سعادته أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة طلبات الالتحاق والتحقق من صحتها واستكمال الوثائق المطلوبة وانتهاءً بقبول الطلبة في المؤسسات والبعثات الخارجية التي تتم على نفقة الوزارة، كما يعمل فريق الوزارة حالياً على التنسيق مع المرشدين في المدارس لاستكمال مرحلة التسجيل وتوجيه الطلبة وإرشادهم".

وقال سعادة الدكتور محمد المعلا: "نظراً لأن بعض الطلبة لم يؤد اختبارات الإمارات القياسي المطلوبة وذلك بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها حرصاً على سلامة الطلبة ولمنع انتقال عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19 ، تخطط الوزارة لعقد مجموعة من الاختبارات بعد إجازة عيد الفطر المبارك وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة".

أعداد الطلبة

ويستهدف نظام التسجيل الموحد الذي توفره الوزارة ما يقارب من 29,077 من طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات هذه السنة وذلك لتسهيل وتنظيم عملية التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي. حيث سجل حتى الآن ما مجموعه 20,433 طالب وطالبة وبنسبة إجمالية 70.3% حيث بلغت نسبة تسجيل الإناث 88.2% ونسبة تسجيل الذكور 54.3%.

وكانت الوزارة قد قامت بتلقي طلبات تسجيل 19,796 طالب وطالبة العام الماضي استكمل منهم 14,809 جميع متطلبات القبول بمؤسسات التعليم العالي وكان توزيعهم كالتالي: 2,470 في جامعة الإمارات، و 2,034 في جامعة زايد، و 8,211 في كليات التقنية العليا، و 648 في جامعة خليفة، و 726 في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، و296 في كلية فاطمه للعلوم الصحية، و 82 في أبوظبي بوليتكنك، و 59 في جامعة محمد الخامس، و 81 في جامعة السوربون بأبوظبي، و 202 في البعثات الخارجية.

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