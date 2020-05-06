«التربية» تمدد دخول الاختبارات حتى 10 ليلاً

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

مددت وزارة التربية والتعليم، فترة دخول الاختبارات المركزية حتى الساعة 10 ليلاً، وذلك تسهيلاً على الطلبة ومنحهم مساحة أكبر للتقديم لها وفي الوقت الذي يناسبهم، وهذه المرونة تميز منظومة القياس الذكي حيث يمكن للطالب اختيار أنسب وقت ليتقدم للاختبارات التي تعد بديلة عن امتحان نهاية الفصل الدراسي للصفوف من 4 إلى 11 وتحسباً لأي طارئ ستقوم الوزارة بتنفيذ اختبارات مركزية مرة أخرى «تعويضية» وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.

وكان عدد من الطلبة تعذروا بالدخول إلى نظام القياس الذكي الخاص بالاختبارات أمس في ماده الكيمياء وأول من أمس في مادة اللغة العربية جعلهم يمددون فترة الدخول.

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