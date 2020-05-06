مدارس خاصة تفتح باب التسجيل وتفعّل دفع رسومها «أون لاين»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

فتحت مدارس خاصة في دبي باب التسجيل وفعّلت دفع رسومها وخدماتها «أونلاين»، لتتماشى مع تطبيق التعلم عن بُعد السائر حالياً، واتجهت مدارس إلى إنشاء نظام دفع إلكتروني لرسوم الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، واستقبال رسوم إعادة التسجيل أو التسجيل الجديد.

وأكدت إدارات مدرسية أن إعادة تسجيل الطلبة الحاليين لا يتم إلا بعد تسديد رسوم الفصل الدراسي الثالث أو جزء منها، حتى يتمكن ولي الأمر من حجز مقعد لابنه العام الدراسي المقبل 2020 - 2021.

ومن جانبها قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إنه غير مسموح للمدارس في الوقت الحالي باستقبال أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم للقيام بجولة داخل مبانيها ومرافقها، أو عقد لقاء مع كوادرها في المدرسة.

وأكدت المعرفة أنه يحق للمدرسة الطلب من ولي الأمر دفع تأمين لتجديد التسجيل بقيمة لا تتجاوز 5% أو 500 درهم (أيهما أعلى)، على أن يتم احتساب هذا المبلغ من الرسوم المدرسية للفصل الأول، وذلك لضمان حصول ابنك/‏ابنتك على مقعد في العام الدراسي المقبل، لافتة إلى أن دفع هذا التأمين اختياري، إلا أنه في حال امتناع ولي الأمر عن دفعه، فلا تضمن المدرسة توفُّر مقعد لابنه/‏ابنته في العام الدراسي القادم.

وأوضحت الهيئة أنه في حال سحب ولي الأمر تسجيل ابنه أو ابنته من المدرسة في الفصل الدراسي الثالث، فإن أي طالب لا يُكمل الفصل الدراسي الثالث عبر التعليم عن بُعد يُعتبر منسحباً من المدرسة، ويشمل ذلك كافة طلبة الصف الأول فما فوق (السنة الثانية فما فوق في المنهاج البريطاني)، وذلك بناءً على المادة (4) من القرار الوزاري رقم (229) الصادر عن وزارة التربية والتعليم في 30 مارس 2020، وعند رغبة ولي الأمر بتسجيل ابنه في الصف/‏ السنة التالية في العام الدراسي 2021/‏2020، ينبغي عليه تقديم «شهادة انتقال» و«شهادة نجاح» من مدرسته السابقة، تفيد بأنه أكمل بنجاح الصف/‏ السنة السابقة، علماً بأن للمدارس الحق في إصدار هذه الشهادات، بحسب ما تراه مناسباً.

وأكدت إدارات المدارس أن تنظم عمليات دفع الأقساط يتماشى مع الإجراءات الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقوم كافة المدارس بإرسال رسائل إلكترونية لأولياء الأمور تتضمن رقم الحساب البنكي الخاص بالمدرسة على أن يرفق ولي الأمر رسالة التحويل مع اسم الطالب وصفه عبر رسالة إلى المدرسة للتأكد من عملية الدفع.

ولفتت إلى أنه في حال عدم تمكن ولي الأمر من إعادة تسجيل أبنائه عن طريق موقع المدرسة عليه إخطار المدرسة عن طريق إيميل يوضح من خلاله عدم تمكنه من إجراء إعادة التسجيل أو التسجيل للعام الدراسي المقبل، بذلك تقوم المدرسة بتسجيله وقبوله في العام المقبل من دون أن يواجه ولي الأمر أي مشكلة في قبول أبنائه.

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