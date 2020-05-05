مدير أكاديمية دبي للمستقبل لــ «البيان»: إطلاق منصة «طوّر من نفسك» نهاية الأسبوع الجاري

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل لـ «البيان» أن الأكاديمية تعتزم نهاية الأسبوع الجاري إطلاق منصة «طوّر من نفسك»، وستكون هذه المنصة بمثابة دليل لجميع الدورات الحاصلة في العالم بشأن تطوير المهارات الرئيسية للأشخاص والمؤسسات، لافتاً إلى أنه جار العمل على إعدادها، وتهدف إلى خلق دليل للمستقبل باعتبار أن الأكاديمية جهة معنية به.

وأوضح «ارتأينا في أكاديمية دبي للمستقبل أن هناك حاجة لموظفي الخط الأول في القطاع الحكومي لتنمية وتطوير مهارات الابتكار والبحث وغيرها، لافتاً إلى أهمية هذه المنصة في تنمية مهارات الموظفين».

سلسلة الرواد

وأشار سعيد القرقاوي إلى أن أكاديمية دبي للمستقبل أطلقت مؤخرا مجموعة من المبادرات والمشاريع المعرفية التي تهدف إلى تنمية مهارات المستقبل لدى الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب المدارس والجامعات والمسؤولين الحكوميين وفئات المجتمع كافة، حيث تشمل المبادرات تنظيم الدورة السنوية الثانية من سلسلة الرواد خلال شهر رمضان الكريم، مبينا أنه خلال الأسبوع الأول سجل 3600 شخص لمتابعة جلسات سلسلة الرواد عن بعد وتم عقد 3 جلسات وشارك فيها أكثر من 800 من مختلف أنحاء العالم على سبيل المثال لا الحصر من البيرو واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: إن جلسات سلسلة الرواد خلال شهر رمضان تتيح الفرصة للمتحدثين لاستعراض تجاربهم وأفكارهم المستقبلية ومناقشتها مع الحضور والمشاركين بما يحفز فئات المجتمع على فهم التوجهات العالمية والرؤى الاستشرافية لمستقبل القطاعات الحيوية ومناقشة أهم الحلول للتحديات المستقبلية.

بيئة تفاعلية

وأضاف هناك تفاعلاً كبيراً مع جلسات سلسلة الرواد هذه السنة، حيث أتاحت المتابعة عن بعد للمشاركين التعميق بشكل أكبر من خلال تقديم محتوى جديد ومميز وشهدت الجلسات بيئة تفاعلية إيجابية، من خلال المتابعين من مختلف أنحاء العالم ومشاركتهم التطورات الحاصلة في دبي وتصديرها للعالم وإبراز رؤية الإمارة في استشراف المستقبل وكيفية نجاحها في هذا الجانب.

اختيار

وتابع: قمنا باختيار مواضيع النقاش بناء على تقييم وتوصيات المشاركين في الجلسات السابقة بمشاركة نخبة من رواد الفكر من الرجال والنساء في دولة الإمارات وخارجها، وأجرينا استبيانات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك استبيان أكاديمي، لمعرفة ماهية الموضوعات التي يريدها المتابعون أن تناقش خلال الجلسات، وهناك أيضاً الدراسات التي تطرحها مؤسسة دبي للمستقبل التي تخص القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي، ونركز على الرواد في دولة الإمارات الذين يفيدون مستقبل الدولة والمنطقة والعديد من رواد العالم في الموضوعات التي تتعلق بالمستقبل .

وأوضح أن الدورة السنوية الثانية من سلسلة الرواد خلال شهر رمضان الكريم، تتضمن جلسات حوارية وتفاعلية تهدف إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات وتستضيف عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرواد وقادة الفكر والخبراء وأصحاب المشاريع المبتكرة .

متحدثو «الرواد»

وأشار إلى أن قائمة المتحدثين في سلسلة الرواد تشمل هذا العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والدكتورة مريم مطر، من جمعية الإمارات للأمراض الوراثية، والدكتورة فاطمة طاهر، مساعد العميد في كلية الابتكار التكنولوجي والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بجامعة زايد، والمهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ /‏مسبار الأمل/‏ من مركز محمد بن راشد للفضاء.

كما تشارك الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية، وتتحدث عن قيمة جاهزية البنية التحتية الذكية في الظروف الحالية وكيف أثبتت البنية التحتية الذكية القوية في دبي والحلول الرقمية قيمتها الحقيقية في الظروف التي نواجهها اليوم.

وتتحدث معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، عن العلوم والتكنولوجيا: ما تعلمناه من فيروس «كورونا» المستجد لبناء مستقبل أفضل.

ويشارك في مجالس دبي للمستقبل في جلسة حول الحياة بعد «كوفيد 19»، خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبد الله بن زايد الفلاسي، مدير دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ويتحدث طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء عن العمل الإنساني في فترة «كورونا».

كما تستضيف هذه الجلسات الرمضانية كلاً من المهندس رشاد محمد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني، والمهندس أحمد محمود أحمد، مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، والدكتور كامل كليك، والدكتور غانم كشواني من كلية الهندسة المدنية في جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة إيفا ماري مولر ستالر كبير العلماء في مجال البيانات ورئيس قسم التميز في شركة «آي.بي.أم» /‏IBM/‏ في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وتركيا، وميتش سينكلير المدير الإبداعي لشركة «بالم وود»، وسانديب باهوجا من شركة «آي.دي.إي.أو» /‏IDEO/‏.

ويمكن للراغبين والمهتمين بحضور الجلسات والمحاضرات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية دبي للمستقبل: ‏www.dubaifutureacademy.ae/‏/http:



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