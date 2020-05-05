«سيف» مساعد افتراضي في جامعة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي-البيان)

أطلقت جامعة أبوظبي، مؤخراً، خاصية المساعد الافتراضي الجديدة، والتي تحمل اسم «سيف»، وتم تطويرها داخل الجامعة أيضاً.

والمساعد الافتراضي عبارة عن برنامج محادثة سهل الاستخدام، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويزود مستخدمي الموقع الإلكتروني للجامعة، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للجامعة، بكافة المعلومات التي تتعلق بالكليات والبرامج ومواقع الحرم الجامعي وخدمات الطلبة، بالإضافة إلى توفير نبذة عن أعضاء الهيئة التدريسية.

وتم تطوير المساعد الافتراضي الجديد، على يد خبراء ومختصين من الجامعة، حيث تم تصميمه ليكون قادراً على التعلم والتطور الذاتي، من خلال المحادثات التي يجريها مع المستخدمين، والبيانات التي يحصل عليها مع الوقت.

ويقدم «سيف» للمستخدمين، تفاصيل متطلبات القبول، بما في ذلك تفاصيل الإجراءات والتواريخ الهامة، بالإضافة إلى معلومات حول المنح الدراسية التي تقدمها برامج المنح الدراسية، والمساعدات المالية في الجامعة.

وتتاح خدمة «سيف» للإجابة عن أسئلة المستخدم حول فيروس كوفيد 19، وكافة المعلومات المتعلقة بمنظومة التعليم عن بُعد، فضلاً عن توجيههم حول كيفية استخدام وتفعيل برامج «البلاكبورد» و«ون درايف»، والبرامج الأخرى المستخدمة في التعليم عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، ستسمح ميزات خدمة «سيف»، والتي تشهد حالياً عدداً من التطويرات والإضافات، للطلبة، فرصة الحصول على خدمات الاستشارة الأكاديمية، والاستفسارات المتعلقة بالسجل الأكاديمي لكل طالب، بما في ذلك آخر التحديثات حول تحصيلهم العلمي، والمعدل التراكمي المتوقع.

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