"التربية" تؤجل اختبار اللغة العربية لحدوث خلل فني طارئ

قرَّرت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد آخر فيما بعد لاختبار اللغة العربية الذي تعذَّرت تأديته اليوم بسبب خلل فني طارئ في نظام القياس الذكي، حفاظاً على مصلحة الطلبة، وتكريساً للجهود المبذولة من قِبلها في التعلم، وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

وأوضحت الوزارة أنها تقدِّر التعاون الكبير الذي أبداه الطلبة وأولياء الأمور والمعلمون، شاكرةً لهم التزامهم وجهودهم التي انعكست إيجاباً على المنظومة التعليمية.

وتعمل حالياً فرق العمل المختصة في الوزارة على متابعة أداء النظام، ومعالجة أي إشكالات تبرز أولاً بأول لضمان كفاءته.

وأكدت الوزارة أن كل ما يُتَّخذ من إجراءات يصب في مصلحة الطلبة ويدعم مسيرتهم التعليمية.

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