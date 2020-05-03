"حمدان التعليمية" تؤهل 6 مدارس لتطبيق نموذج حمدان EFQM التعليمي

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أفاد الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بأن المؤسسة عملت على تأهيل 6 مدارس حكومية وخاصة لتبني وتطبيق نموذج التميز العالمي "نموذج حمدان EFQM التعليمي" الذي تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، استعداداً للمشاركة في " الجائزة التعليمية العالمية لنموذج حمدان “EFQM والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية في مدارس الدولة والمدارس حول العالم.

وأوضح أن المؤسسة نفذت ورشة تأهيلية عن بعد للمدارس المرشحة على مدار يومين، بواقع 6 ساعات تدريبية عن بعد تضمنت التعريف بنموذج حمدان EFQM التعليمي، وتطبيق أداة التقييم لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، ومتطلبات الجائزة التعليمية العالمية لحمدان EFQM والبرنامج الزمني، وتحديد الأهداف المرجوة من المدارس المشاركة.

وأكد المهيري على أهمية إطلاق المؤسسة لمثل هذه الجوائز التي تمثل إضافة نوعية لاستراتيجية المؤسسة لتحسين جودة التعليم في المدارس، بما ينعكس على تحفيز إدارات المدارس على إجراء إصلاحات جذرية بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وهو ما يعزز المنافسة بين مختلف المدارس ويخلق الابتكار الذي يصب في المصلحة العامة بتخريج طلاب متسلحين بالعلم وقادرين على حمل لواء التقدم والازدهار لوطننا الحبيب في المستقبل.

و تابع بأن المؤسسة عملت بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM ،على دراسة وإعداد نموذج تجريبي لتلك الجائزة تنطوي على إعداد بحث ودراسة عن أفضل الممارسات، ومن ثم إعداد إجراءات ومراحل الجائزة، وتدريب المقيمين، وتم إطلاق المرحلة التجريبية للجائزة على مدرستين، وانطلقت بعد ذلك الدورة الأولى للجائزة عام 2020 من خلال ترشيح المدارس للمشاركة في الجائزة، وتقديم ورش تعريفية وتدريبية للاستعداد لإعداد ملف المشاركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز