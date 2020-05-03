17 ألف شخص يشارك في أسبوع التحفيز و التغير

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

شارك مايقارب من سبعة عشر ألف شخص في أسبوع التحفيز والتغيير الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والذي تضمن تنفيذ عدد ورش تدريبية في فن تحفيز الذات و الآخرين و التناغم الوظيفي و التحفيز باللغتين العربية و الإنجليزية .

وجاء لتمكين المرء من العمل والإنجاز بنشاط وفاعلية أكبر، وعلى كل فرد أن يمتلك الطرق والأساليب التي تساعده على تحفيز نفسه وتغيير فكره، عندما تواجهه التحديات وهناك تطبيقات فعالة في شحذ الهمم، إذا قام بها الفرد استطاع تحفيز نفسه ذاتياً، وتحسين أفكاره وتحقيق نتائج أكثر إيجابية في حياته. وشارك في ورشة تحفيز الذات والآخرين باللغةالعربية 6430 شخصاً أما ورشة التناغم الوظيفي و التحفيز باللغة العربية فقد شارك فيها 6407 وفِي ورشة Motivation & Change شارك فيها 1979شحصا أما ورشة Self-motivation and changeفقد شارك فيها1917شحصاً .

وهدفت ورشة فن تحفيز الذات و الآخرين المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية إلى أن يتعرف المتدربين على مبادىء اكتشاف الذات ودور الرؤية والرسالة في حياة الفرد مع الاعتزاز بالموروثات.

فيما ركزت ورشة التناغم الوظيفي و التحفيز الذاتي المقدمة أيضًا باللغتين العربية والإنجليزية على معرفة مفهوم التناغم الوظيفي والفرق بينه وبين الرضا الوظيفي و معرفة الهدف من استبيان غالوب Gallup وتطبيقاته و توظيف الأساليب والطرق لتعزيز التناغم الوظيفي لدى الموظفين مع توضيح كيفية إدارة التناغم الوظيفي بكفاءة عالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز