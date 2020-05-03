1000 طالب طب يشاركون في محاضرات توعوية عن بُعد

المصدر: العين – داوود محمد

شارك 1000 طالب وطالبة من طلبة كليات الطب بجامعة الإمارات وجامعات دول مجلس التعاون وبعض الجامعات العربية، في أول تجربة أكاديمية عن بُعد من أجل إعداد طلبة كليات الطب للانخراط العملي في مواجهة خطر فيروس كورونا، نظمتها كلية الطب في جامعة الإمارات لدعم جهود طلبة كليات الطب والأطباء في دولة الإمارات لمواجهة كوفيد 19، بما يؤهل الطلبة لتقديم يد العون في مواجهة الوباء حيث تعقد الحلقات النقاشية عن بعد عبر الإنترنت على مدى خمس جلسات.

وقالت الطالبة روضة الخوري صاحبة الفكرة : حققنا في الجلسات الأولى التحاق ما يزيد عن 1000 طالب طب ومن العاملين في الكوادر الطبية من دول الخليج العربي والبلدان العربية، ويتم طرح ما يزيد عن 500 سؤال للنقاش خلال المحاضرة، ونحن كطلبة طب تطوعنا للعمل في المستشفيات لمواجهة جائحة كورونا.

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