التربية تنفذ تقييماً شاملاً لتطبيق منظومة التعلم عن بعد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انها ستنفذ تقييما شاملا لتطبيق منظومة التعلم عن بعد، يستهدف جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري، بناء على توصيات مجلس التعليم والموارد البشرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التربوية الرامية إلى متابعة أداء المدارس، والتأكد من مدى فعالية تطبيقها لخطط التعلم عن بعد، وفي هذا الإطار تم تحديد المعايير والآليات الخاصة بالتقييم من قبل الوزارة.

وأضافت أن المعايير تشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، تركز على عمليات التعليم والتعلم، والتنشئة الإيجابية للطلبة، ودور المدرسة وقيادة المدرسة في إدارة عمليات التعلم عن بعد ومصادر التعليم عن بعد، لضمان حصول الطلبة على فرص تعليمية مفيدة ومناسبة.

وكشفت أنه سيتم تطبيق هذا التقييم على المدارس الحكومية والخاصة في الدولة من خلال التنسيق مع جميع الجهات التعليمية في الدولة عبر استخدام المنصات الالكترونية المتاحة، ووفقا للتقييم سيتم تنصيف المدارس على حسب فعالية تطبيقها لمنظومة التعلم عن بعد، ومدى استفادة الطلبة، وجاهزية المعلمين.

وأوضحت انه سيتم أخذ آراء أولياء الأمور في عين الاعتبار خلال عمليات التقييم، وستعمل مختلف الجهات التربوية المعنية على التواصل مع جميع المدارس وإرسال المعايير وعقد لقاءات لتوعية المدارس والتأكد من استعدادهم للتقييم.



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