التربية تعتمد جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية ،والمقررة من قبل فريق التقييم، وتبدأ في 4 مايو الجاري. وسيتم الإعلان عن باقي مواعيد اختبارات المواد الأخرى منتصف الأسبوع المقبل.

تعد الاختبارات المركزية بمثابة اختبارات قصيرة ، بديلة عن امتحان نهاية الفصل للصفوف من 4 إلى 11، أما بالنسبة للصف الثاني عشر فستطبق للطلبة اختبارات قصيرة مركزية، بالإضافة إلى امتحان نهاية العام، وستكون موحدة مركزيا. 

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وتحسبا لأي طارئ ستقوم الوزارة بتنفيذ اختبارات مركزية، مرة أخرى (تعويضية) وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.

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