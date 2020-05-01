التربية تعتمد جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جدول الاختبارات المركزية للفصل الدراسي الثالث لطلبة المدارس الحكومية ،والمقررة من قبل فريق التقييم، وتبدأ في 4 مايو الجاري. وسيتم الإعلان عن باقي مواعيد اختبارات المواد الأخرى منتصف الأسبوع المقبل.

تعد الاختبارات المركزية بمثابة اختبارات قصيرة ، بديلة عن امتحان نهاية الفصل للصفوف من 4 إلى 11، أما بالنسبة للصف الثاني عشر فستطبق للطلبة اختبارات قصيرة مركزية، بالإضافة إلى امتحان نهاية العام، وستكون موحدة مركزيا.

وتحسبا لأي طارئ ستقوم الوزارة بتنفيذ اختبارات مركزية، مرة أخرى (تعويضية) وذلك في حال واجه الطلبة صعوبات معينة لم تمكنهم من حضور الاختبار الأساسي.

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