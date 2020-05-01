«غرفة الشارقة» تدعم «صعوبات التعلّم»

المصدر: (الشارقة - البيان)

تبرعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بـ 20 جهاز كمبيوتر محمولاً (لابتوب)، دعماً لجهود مركز الشارقة لصعوبات التعلم في استمرار الخدمات التي يقدمها لمنتسبيه من خلال برنامج التعلم عن بعد.

جاء ذلك في إطار التعاون القائم بين غرفة الشارقة والمركز للعمل معاً في تعزيز دورهما في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف التي تعزز من الشراكة وكذلك من منطلق ترسيخ جهود الغرفة تجاه تكريس مسؤوليتها المجتمعية وتحفيز القطاع الخاص في الإمارة بالحذو حذوها.

وتأتي مساهمة غرفة الشارقة للإسهام في إنجاح جهود المركز في تحقيق أهدافه النبيلة في بناء الإنسان ودعم استراتيجياته التعليمية.

ويعمل مركز الشارقة لصعوبات التعلم منذ تأسيسه سنة 2016 على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي صعوبات التعلم وهو في ظل الظروف الراهنة التي تسبب بها فيروس «كورونا» يستمر بتقديم هذه الخدمات عن بعد من خلال المحاضرات وورش العمل التي يقدمها الاختصاصيون ويتم بثها باستخدام برنامج (Zoom) و(Live) الانستغرام بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي والخط الساخن طوال أيام الدوام الأسبوعي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

وقد فعّل المركز نظام الاستشارات عن بعد بواسطة البريد الإلكتروني (estesharatscld@scld.shj.ae)، حيث يستقبل المركز جميع الاستفسارات من الطلبة وأولياء الأمور ويتم الرد عليها في أسرع وقت ممكن.

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