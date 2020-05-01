طالبة تبتكر «ساعة الدرع» للحماية من «كورونا»

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ابتكار وحلول سريعة للمشاكل التي تواجهنا واحدة من المهارات التي أتقنتها الطالبة مريم حسن الغافري في الصف السابع بمدرسة الفجيرة للتعليم الأساسي حلقة 2، حيث لم تتوقف عن التفكير والبحث عن ابتكارات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد لتأمين سلامة الناس، ونجحت في تصميم «ساعة الدرع» «Shield Watch» لتكون الدرع الحامي ضد الفيروس.

تدعيم

والابتكار عبارة عن ساعة ذكية تعمل وفق آلية دقيقة يتم تدعيمها بمنبه ومزودة بحساسات تعمل على اكتشاف حركة اليد، أي تتعقب حركة اليد بواسطة مقياس تسارع ومقياس تحديد الاتجاه، وعليه يتم إرسال التنبيه، لتقوم الساعة المبتكرة بتحذير المستخدم بغسل يديه في حال حاول لمس وجهه، لتعمل على حمايته من انتقال الفيروس.

تميّز

وشاركت مريم الغافري في العديد من المبادرات على مستوى الدولة وكان لها بصمة تميز في عدد من ابتكاراتها التي عكست مثابرتها وتفوقها في مسارها العلمي، حيث فازت في شهر مارس الماضي بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز فئة أفضل ابتكار علمي 2020، عن «العين الثالثة»، وهو جهاز يؤمن الحماية والسلامة في المركبات في حالات النسيان خاصة للأطفال.

جوائز

ونالت مريم عدداً من الجوائز في مشوارها نحو عالم الإبداع والابتكار والتفوق، حيث حصلت على درجة الامتياز في دورة القراءة إبداع وابتكار 2016، وفازت بالمركز الأول في جائزة الإبداع والابتكار على مستوى النطاق 2016.

وحصدت جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي 2017، وفازت بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز الدورة العشرين لعام 2018، وفازت بجائزة مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية للابتكار فئة الطالب المبتكر 2018 ـ 2019.

تشجيع

تجد مريم الدعم والتشجيع من والديها دوماً والاهتمام والتحفيز من مدرستها، حيث تنطلق بخطى واثقة لتحقيق التميز في مسيرتها العلمية، في ظل دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تدعم أبناءها وتوفر لهم كافة الإمكانيات من أجل تحقيق الريادة.

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