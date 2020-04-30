«أبوظبي التقني» يدشّن منصة ذكية جديدة للتدريب عن بُعد

المصدر: (أبوظبي - وام)

دشن مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «منصة أبوظبي التقني الذكية الجديدة» لتدريب وتأهيل أبناء المجتمع في مختلف المجالات بما يعزز منظومة «التعلم عن بعد».وتسهم المنصة في ضمان استمرارية واستدامة التعليم وتكامل الخدمات التدريبية والتأهيلية لجميع افراد المجتمع في مختلف المجالات التي تدعم نظام الكفاءات وتتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية أبوظبي 2030، وذلك استمراراً لنجاحات المركز مؤخراً في تطبيق منظومة العمل عن بعد ومنظومة التعليم عن بعد التي استقطبت آلاف الطلبة.

وقال مبارك الشامسي: «إن المنصة الجديدة تتميز بشموليتها وأنها متاحة لجميع المراكز التدريبية المعتمدة على مدار 24 ساعة بالمجان بما يعكس جاهزية «أبوظبي التقني» وتمتعه بالبنية التحتية والتقنيات العالية التي تؤهله لطرح المحتوى التدريبي الذي يتوافق مع استشراف الحاضر والمستقبل».

وأشار إلى أن المنصة تمكن المتدربين من الالتحاق بالدورات التدريبية الافتراضية دون تقيد بوقت أو مكان محدد ومن ثم تكوين مجتمع افتراضي يتفاعل المنتسبون له مع أقرانهم من المتخصصين بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، إضافة إلى أنها تحتوي على دليل للمواد التدريبية ومجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل التواصل الميسر والتعلم عن طريق الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة.

وأوضح أن المنصة الجديدة تطرح منظومة تفاعلية تدريبية عن بعد تقدم من خلالها البرامج التدريبية المتميزة التي تتيح للمستخدم سهولة الوصول لها طوال الوقت عن طريق البث المباشر والمشاركة الافتراضية، مضيفاً أن المركز سيقوم بتوفير محتوى تعليمي جديد يتضمن مكتبة تكنولوجية تقدم برامج تدريبية عن بعد في العديد من المجالات مثل تطوير الذات ومهارات القيادة وإدارة المشاريع وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها من البرامج الهادفة.

ودعا أبناء المجتمع إلى التفاعل مع هذه المنصة الإلكترونية التي تمكنهم من طرح مختلف البرامج النوعية المتقدمة.

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