«التربية» تتيح نظام الاختبارات الإلكترونية لتقييم الطلبة بموضوعية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أتاحت وزارة التربية والتعليم، ‏نظام الاختبارات الإلكترونية، لتوظيفه في ‏تقييم أداء الطلبة بموضوعية، وبالصورة التي تسمح للمعلمين، بإجراء اختبارات متنوعة لقياس أداء الطلبة، وتحديد مكتسباتهم من عمليات التعلم، من خلال الأسئلة المعيارية المتوفرة في بنك الأسئلة، أو التي يستطيع المعلم بتصميمها بنفسه، في التقييمات التكوينية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«البيان»: إن «‏نظام الاختبارات الإلكترونية»، يحتوي ‏على أكثر من 5000 نموذج امتحان متكافئ، بمواصفات عالية الجودة، ويتضمن 60,000 سؤال، تم إنشاؤها من قبل المعلمين، ويستخدم ‏النظام من قبل 5000 معلم وأكثر، ويحقق النظام نتائج واضحة ودقيقة، على صعيد قياس أداء الطّلبة، ‏نظام الاختبارات الإلكترونية من حيث إمكانية المقارنة ‏الموضوعية بين مستوى تحصيل الطلاب، مهما اختلفت الاختبارات المستخدمة، ومهما اختلفت ‏مستويات الطلبة، طالما أن النظام يحتوي على أسئلة تتجه نحو تحقيق الموضوعية.

وأشارت إلى أن ‏نظام الاختبارات الإلكترونية، معد لتحقيق معيار الجودة والرقي في الخدمات التعليمية، ويحتوي على بنك أسئلة، وفقاً لتوجهات وزارة التربية والتعليم، في وضع خطة واضحة للتقييم.

وسيلة سهلة

وأوضحت الوزارة أن التوجه 100 % نحو الاختبارات الإلكترونية المركزية، حيث يعد الاختبار الإلكتروني، وسيلة سهلة لتقييم وقياس أداء الطالب في مختلف مجالات المعرفة إلكترونياً، باستخدام الحاسب الآلي أو الجهاز المحمول أو اللوحي، من خلال مجموعة من الأسئلة المتنوعة، صممت وفق برمجية إلكترونية مرتبطة بالإنترنت أو مع شبكة خاصة.

وأضافت أن أهداف الاختبارات الإلكترونية، من الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وهي ‏تمكين الطالب من التعلم والتقييم الإلكتروني، موهبة مهارات القرن 21، و‏تطبيق أفضل الممارسات التعليمية الحديثة في مجال التقييم، ومواكبة التطور التكنولوجي، لقياس كفاءة التعليم، وفقاً للنواتج التعليمية للمنهج، والتحقق من التكامل بين المنهج والتقييم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز