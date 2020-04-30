جمعيات خيرية تدعم طلبة جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

قدمت كل من جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، وهيئة آل مكتوم الخيرية دعماً مادياً وعينياً استطاعت من خلاله جامعة الشارقة توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية لطلبتها غير القادرين، لمساعدتهم على الاستمرار في تلقي دروسهم العلمية.

وأشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بالدور الوطني والإنساني والدعم اللامحدود الذي قدمته كل من جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية بعجمان.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع أثناء قيامه بتسليم عدد من الأجهزة لطلبة السكن الجامعي يرافقه الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب بالجامعة، على حرص الجامعة على تهيئة كافة الظروف المناسبة أمام طلبة الجامعة.

وأكد ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، الحرص المستمر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دعم المنظومة التعليمية وطلاب الجامعات.

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