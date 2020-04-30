جامعة الشارقة: خيارات ميسّرة للامتحانات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة أنه تم وضع تسهيلات وخيارات كثيرة للطلبة فيما يتعلق بالامتحانات نتيجة للظروف الحالية، كما تمت عمليات تدريب مكثفة للطلبة والاساتذة حول كيفية أداء الامتحانات، حتى يدخلوا الامتحانات وهم متمرسون على أدائها عن بعد.

وأضاف أن الامتحانات عن بعد هي قياس قدرة الطالب على استيعاب ما تعلمه وينعكس ذلك في الشهادة الدراسية.وقال النعيمي: إن الجامعة وبالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم أعطت الكثير من الخيارات الأخرى للطالب، منها سحب المساق من دون رسوم وإعادته في وقت آخر، وأن يتقدم الطالب بطلب تحت اسم (غير مكتمل) للامتحان النهائي ويمكن له أن يؤديه في سبتمبر أي تأجيله.

وأن ذلك لا يؤثر على درجاته العلمية في الامتحان النهائي، وهي تعد فرصة طويلة للطالب حتى يهيئ نفسه لها في ظروف افضل، والخيار الثالث إذا صادف الطالب مشاكل تقنية أثناء أدائه للامتحان مثل انقطاع الانترنت أو خلافه سوف يعتبر الطالب في تلك الحالة غير مكتمل فيؤجل له الامتحان، لأن تلك أمور خارجة عن إرادته، والخيار الرابع، هو ما يسمى ناجح أو غير ناجح.

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