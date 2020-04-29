جامعة الشارقة توفر أجهزة حاسوب شخصية لطلبتها غير القادرين

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت كل من جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، وهيئة آل مكتوم الخيرية دعماً مادياً وعينياً استطاعت من خلاله جامعة الشارقة توفير عدد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية لطلبتها غير القادرين، لمساعدتهم على الاستمرار في تلقي دروسهم العلمية وإجراء الامتحانات النهائية والمقررة الأسبوع المقبل، حيث بدأت بالفعل عملية توزيع تلك الأجهزة على طلبة الجامعة المحتاجين في السكن الجامعي للطلاب والطالبات، وكذلك عدد من الطلبة من أصحاب الهمم، وعدد من طلبة الكليات الطبية، وغيرهم من الفئات المحتاجين لها سواء في المبنى الرئيسي للجامعة أو فروعها المختلفة.

وذلك في إطار التعاون المستمر بين جامعة الشارقة والعديد من الجهات المحلية في كافة المجالات، وحرصاً من إدارة الجامعة على المساهمة في توفير أفضل بيئة تدريسية وتعليمية لطلبتها على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم، ونتيجة للظروف الحالية التي استدعت التحول إلى التعلم عن بُعد، والذي يعد جهاز الكمبيوتر والبرمجيات التقنية هي الوسيلة الأساسية لتلقي العلم. وبهدف تخفيف العبء عن طلبة الجامعة غير القادرين.

دعم



وأشاد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة بالدور الوطني والإنساني والدعم اللامحدود الذي قدمته كل من جمعية الشارقة الخيرية، وهيئة آل مكتوم الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية بعجمان، من أجل المساهمة في تخفيف العبء على طلبة الجامعة في ظل تلك الظروف التي تستدعي تكاتفاً من الجميع، كما حرص مدير الجامعة على تقديم الشكر لكافة القائمين على تلك الجهات الخيرية على جهودهم والتي خُصصت لدعم بعض حالات الطلبة غير المقتدرين، وتوفير أداةً مهمة من أدوات التعلم عن بُعد ، والتي لا شك ستساعد أبناءنا الطلبة في تذليل العوائق المادية والنفسية من طريق دراستهم، حتى يتمكنوا من تحقيق أفضل النتائج، وستكون حافزاً لهم على بذل المزيد من الجهد والعمل للوصول إلى أفضل النتائج الدراسية وتحقيق طموح قيادة دولتنا الرشيدة في الوصول بالتعليم إلى أرقى المستويات العالمية.

حرص

من جانبه أكد الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع أثناء قيامه بتسليم عدد من الأجهزة لطلبة السكن الجامعي يرافقه الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب بالجامعة، على حرص الجامعة على تهيئة كافة الظروف المناسبة أمام طلبة الجامعة من أجل إنجاز مهامهم التعليمية بأفضل النتائج، مشيراً إلى أنه سيتم توفير تلك الأجهزة لعدد من الفئات بالجامعة والتي بدأت بطلبة السكن الجامعي، والطلبة ذوي الإعاقة، وعدد من طلبات الكليات الطبية، بالإضافة إلى عدد كبير من طلبة الجامعة وفروعها المختلفة غير القادرين على توفير تلك الأجهزة في الوقت الراهن.

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