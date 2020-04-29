جامعة دبي تكرّم العاملين في قسم تقنية المعلومات

المصدر: (دبي - البيان)

كرّم الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، أعضاء قسم تقنية المعلومات الذين جعلوا التعلم عن بعد وكل مهمة عبر الإنترنت ممكنة في هذه الأوقات الصعبة، وذلك بمنحهم ميدالية الإنجاز والتميز.جاء هذا التكريم خلال احتفال نظمه رئيس الجامعة عبر تطبيق «زوم» بحضور ومشاركة أكثر من 75 موظفاً وموظفة من الجامعة عن بعد.

وخلال الاحتفال، شكر الدكتور البستكي جميع موظفي الجامعة، مشيراً إلى أن المختصين في مجالات تقنية المعلومات في العالم يلعبون دوراً رئيسياً في استقرار وحماية المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

واستعرض الدكتور ناصر المرقب، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية ومدير قسم تقنية المعلومات، جهود موظفي قسم تقنية المعلومات الذين عملوا بجد وإخلاص من أجل تأمين شبكة التعلم والعمل عن بعد.

كما أشاد الدكتور جيفري غاتشينو، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، بجهود فريق تقنية المعلومات، وقال إنهم قدموا مثالاً ناجحاً يحتذى به لكيفية التقدم خلال الأوقات الصعبة والقدرة على التكيف مع المتغيرات والخروج بحلول مناسبة.

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