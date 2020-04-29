حملة توعية عبر «التواصل» لتعزيز قيم منهاج التربية الأخلاقية

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أطلق مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، حملة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للمساهمة في تعزيز القيم التي يرسخها منهاج التربية الأخلاقية باعتباره من أكثر المواضيع أهمية للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في هذه المرحلة.

وقالت العنود خليفة الكعبي رئيس وحدة البرامج التعليمية في مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي: إن الهدف من إطلاق الحملة التوعوية والتفاعلية عبر منصات التواصل الاجتماعي هو في سبيل تسليط الضوء على أهمية العناصر الرئيسية التي تشكل منهاج التربية الأخلاقية، وبخاصة خلال مرحلة الدراسة عن بعد، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز مهمة المعلمين إلى جانب الأهالي في ترسيخ القيم الأخلاقية عبر تطبيق مجموعة من الأمثلة والنماذج التي تحقق مستهدفات المنهاج.

وأشارت الكعبي إلى أن من أبرز الممارسات والقيم التي تمت مراعاة إيصالها للطلبة وترسيخها في هذا الإطار، على سبيل المثال لا الحصر، الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، والثبات والمثابرة في ظل الأوضاع الصعبة وغير الاعتيادية، إلى جانب تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات الرقمية.

وأوضحت الكعبي أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي جاء باعتبارها منصة تسهم في تفعيل مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في بعض الأنشطة المرتبطة بمنهاج التربية الأخلاقية وبناء الوعي لديهم من خلال مشاركتهم لأفكارهم واقتراحاتهم في هذا الإطار.

وجرى اعتماد منهاج التربية الأخلاقية كأساس في الحملة التوعوية التفاعلية، وذلك بعد توظيف محتوى باللغتين العربية والإنجليزية ويرتكز على المحاور الأساسية الأربعة لمنهاج التعليم، حيث تم تطويره ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي صفحة أنشطة متخصصة على الموقع الإلكتروني لمنهاج التربية الأخلاقية، حيث يشمل مجموعة رقمية تفاعلية من الأنشطة الترفيهية التي يمكن للطلبة وعائلاتهم استخدامها خلال فترة التعلم عن بعد. كما تهدف هذه المشاريع إلى دعم الأهداف التعليمية لمنهاج التربية الأخلاقية.

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