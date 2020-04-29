«لغتي» تدعم طلبة «الشارقة لصعوبات التعلم» بـ25 جهازاً لوحياً

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلنت مبادرة «لغتي»، المبادرة التعليمية الرامية لدعم تعليم اللغة العربية لطلاب إمارة الشارقة بوسائل ذكية، عن دعمها لجهود مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وتزويد المركز بـ 25 جهازاً لوحياً، حتى يتمكن الطلبة من استكمال دراستهم في المنازل، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والوطنية، في دعم توجهات الدولة في ظل الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تأتي الخطوة لتوفير أعلى معايير التعليم للطلبة في ظل الظروف الراهنة وانسجاماً مع التوجهات والاستراتيجيات التي تنتهجها إمارة الشارقة نحو تعزيز فرص التعلم ودعم برامج التعليم مدى الحياة.

وقالت بدرية آل علي مدير مبادرة لغتي: «يأتي هذا الدعم انطلاقاً من إيماننا بأن التعليم هو حق للجميع مهما كانت الظروف التي يمر بها العالم اليوم وعلينا جميعاً بذل كافة الجهود والطاقات ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تدعم هذا الحق وتمكن الجميع من التعليم وهم في منازلهم حفاظاً على سلامتهم».

من جانبها، تقدمت الدكتورة هنادي السويدي مديرة مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالشكر والتقدير لمبادرة «لغتي» لهذه المساهمة ولأهميتها في التشجيع على التعلم عن بعد والتي تعكس التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى بل تندرج في سياقات التعاون الاستراتيجي بين المركز ومبادرة لغتي.

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