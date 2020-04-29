4 طالبات يبتكرن خرسانة إسمنتية تمتص مياه الأمطار

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

ابتكرت 4 طالبات يدرسن في جامعة الوصل الخرسانة الإسمنتية المسامية والتي تستطيع أن تمتص حوالي 4000 ليتر من الماء في أول 60 ثانية ثم تمتص تدريجياً الكمية الباقية من المياه.

وأوضحت الطالبات وهن مروة حسن الغول، وسكينة أحمد عيبان، وآلاء نسيب النعيمي، وعنود سالم الحميري:«أن الابتكار الذي أطلقن عليه اسم «الأسمنت العطشان» يقوم بامتصاص المياه وتجميعها في خزان خاص لإعادة تدويرها واستخدامها بما يخدم الجانب البيئي في المحافظة على المياه، حيث تعمل الخرسانة بسبب امتلاكها طبقة نفوذ على سطحها مكونة من حصيات كبيرة نسبياً .

والتي يستطيع الماء عبرها أن يتسرب فوراً إلى الطبقات السفلى، ثم تتبع بطبقة رقيقة تغذي المياه من خلال نظام تصريف يتصل بخزانات مياه لتجميعها، وبالتالي يمكن الاستفادة من مياه الأمطار ولا يتم هدرها في هذا النظام حيث يتم إعادة تدويرها واستخدامها سواء في سقي المزروعات أو في أحواض السباحة ومن الممكن استعمالها أيضاً في إطفاء الحرائق.

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