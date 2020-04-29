أحمد الفلاسي لـ«البيان»: مستمرون في متابعة أوضاع الطلبة المبتعثين

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة أوضاع الطلبة المبتعثين، والتأكد من سلامتهم واستمرارية تعليمهم وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج بعد عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. جاء ذلك على هامش لقاء معاليه عن بُعد، مع مجموعة من الطلبة المبتعثين الذين عادوا إلى أرض الوطن، حفاظاً على سلامتهم، وذلك للاطمئنان عليهم وعلى سير عملية التعلم عن بُعد. وقال معاليه لـ«البيان»:

«نعمل على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على تعزيز منظومة الابتعاث إلى الخارج وتوجه بالمتابعة المستمرة لأوضاع الطلبة المبتعثين، وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الوضع الراهن، خاصة في ظل تطبيق نظام التعلم عن بُعد للطلبة المبتعثين، ولمسنا من الطلبة المبتعثين عزمهم الجاد والمخلص على استكمال رحلة ابتعاثهم ودراستهم في مختلف الظروف .

وسنعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم من أجل الوصول إلى أهدافهم ومتابعة دراستهم بكل السبل المتاحة، فهناك متابعة مستمرة من فرق الوزارة لمختلف التطورات من أجل إيجاد أفضل الحلول التي تسهم في دفع مسيرة الطلبة المبتعثين مع الحفاظ على عناصر الجودة التعليمية ومعدلات تحصيلهم العلمي».

اهتمام

ولفت إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الابتعاث، ونحن مستمرون في بحث كافة السبل التي تضمن استمرار هذا التطوير على الرغم من الظرف الراهن، وأن التوجه الحالي والمقبل سيكون على الاهتمام بتخصصات محددة، بهدف خدمة أهداف واستراتيجيات الدولة خلال السنوات المقبلة.

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