طالب من «نيويورك أبوظبي» يحصل على منحة «إرتيجن»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، عن حصول الطالب شيران راج باندي، من دفعة عام 2020، على منحة «إرتيجن»، لدراسة العلوم الإنسانية في جامعة أكسفورد، ليكون بذلك أول طالب من الجامعة، وأول شخص يحمل الجنسية النيبالية، يفوز بهذه المنحة العالمية المرموقة. وسيسافر باندي إلى المملكة المتحدة في خريف العام الجاري، لدراسة درجة الماجستير في تخصص الأدب العالمي باللغة الإنجليزية. و

يعد برنامج منحة «إرتيجن»، من البرامج التي توفر فرصاً مهمة للطلاب المؤهلين والمبدعين، إذ إن المنافسة للفوز بالمنحة، تتطلب قدرات عالية، حيث يتم اختيار 15 طالباً فقط من بين أكثر من 1,500 متقدم كل عام. وأنهى باندي دراسته الثانوية في مدرسة كاتماندو بنيبال، قبل أن ينضم إلى جامعة نيويورك أبوظبي.

حيث سعى للانضمام إلى الجامعة للدراسة داخل مجتمع عالمي متعدد الثقافات، ليتخصص بمجال الأدب والكتابة الإبداعية، حيث يكمل عامه الرابع في هذا الاختصاص. وقال باندي: «ساهمت ثقافة التعلم التي اكتسبتها من أساتذتي وزملائي في جامعة نيويورك أبوظبي، في تعزيز طموحاتي المستقبلية، كما أحلم بأن أكون قادراً على مشاركة شغفي بالعلوم الإنسانية مع الطلاب الصغار، والتمكن من العمل في مجال سياسة التعليم في نيبال. كنت محظوظاً بحصولي على منحة كاملة للدراسة في جامعة نيويورك أبوظبي، ومنحة (إرتيجن) للدراسة في جامعة أكسفورد».

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