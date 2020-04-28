إطلاق مسابقة رسم لطلبة الحلقة الأولى

المصدر: (دبي- رحاب حلاوة)

أطلق راشد الياسي، المصور الصاعد والملقب بــfnkolo على مواقع التواصل الاجتماعي مسابقة رسم لتشجيع طلبة الحلقة الأولى على ممارسة هواياتهم، خلال فترة وجودهم مع أفراد الأسرة بالمنزل في ظل الظروف الحالية، وذلك رغبة منه في أن يترك بصمة إيجابية ومساهمة مجتمعية، وإيماناً منه بأهمية مساندة تلك الفئة تحديداً من الأطفال لأنهم يعانون من الملل بسهولة.

حيث تستمر تلك المسابقة لمدة أسبوعين. وقال الياسي، الذي لم يتجاوز عمره الـ 25 عاماً، إنه رغب في أن يكون لديه مشاركة مجتمعية تعزز من توجهات الحكومة، التي تتمثل في البقاء بالمنزل، على أن تكون الخلوة البيتية فرصة لإعادة التلاحم الأسري، الذي تباعد بسبب الكثير من الانشغالات، وبالإمكان الاستفادة من ممارسة هواية الرسم والتصوير وتوثيق هذه الفترة، التي يمر بها الطالب من تعليم عن بعد وأنشطة أسرية، معتبراً أن ممارسة هذه الهوايات ستسهم في شغل وقت الطالب، بما هو مفيد وممتع.

وتنص المسابقة على أن يقوم الطالب برسم لوحة معبرة عن الأزمة، التي نمر بها في الوقت الحالي وطرق الوقاية والالتزام بالحجر المنزلي مع العائلة، والفئة العمرية المستهدفة هم أطفال الحلقة الأولى ولن يتم قبول المشاركين الأكبر سناً، والرسم يتم من قبل الطفل المشارك بشكل تام دون تدخل أو مساعدة، وسيتم إعلان أسماء الفائزين عبر حساب الانستغرام الخاص براشد الياسي.

وسيتم اختيار خمس فائزين للمسابقة على أن يحصل الفائز بالمركز الأول على جهاز لابتوب، والمراكز الأربعة الأخرى سيتم مكافأتهم بجوائز أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز